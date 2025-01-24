Конфліктував з Кріштіану Роналду: суперник збірної України назвав ім'я нового головного тренера

Збірна Бельгії з футболу, яка звільнила німця Доменіко Тедеско, перед матчами плей-оф Ліги націй з командою України (20 та 23 березня) призначила новим головним тренером 60-річного француза Руді Гарсію, повідомляє офіційний сайт національної асоціації.

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Колишній футболіст «Лілля», ставши тренером, працював у рідному клубі, «Ромі», «Ліоні», «Марселі» та «Аль-Насрі», де мав складні стосунки із зірковим Кріштіану Роналду. Останнім місцем роботи Гарсії, котрий володіє французською, англійською, іспанською та італійською мовами, був «Наполі», звідки його звільнили минулого сезону через кілька місяців після призначення.

Найбільшого успіху він досяг у «Ліллі», з яким виграв чемпіонат і Кубок Франції у 2011 році. Також у його послужному списку — вихід у фінал Ліги Європи із «Марселем» у сезоні-2017/2018.

До речі, фахівець ще не почав працювати, а вже з'явилися ті, хто не задоволений його призначенням.

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«У нього є певний досвід, він працював у багатьох великих клубах, але не має повного кабінету трофеїв, — цитує колишнього гравця збірної Бельгії Марка Дегріза HLN. — Його останній трофей завойований майже півтора десятиліття тому, коли він виграв „дубль“ з Еденом Азаром у складі „Лілля“. Я вважаю, що якщо запрошувати іноземця, то це має бути гучне ім'я. І це не Гарсія. Таким чином він не повністю виправдовує очікування».

Додамо, що Руді Гарсія став третім поспіль іноземним наставником збірної Бельгії після іспанця Роберто Мартінеса та німця Доменіко Тедеско.

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До речі, дебют француза на чолі Червоних дияволів пройде 20 березня в іспанській Мурсії, а прийматимуть Україну бельгійці 23 березня у Генку.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна Бельгії на Євро-2024 завадила збірній України вийти з групи.

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Фото ФК «Аль-Наср»

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