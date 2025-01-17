Найближчий суперник збірної України з футболу звільнив головного тренера

Німецького фахівця Доменіко Тедеско звільнено з посади головного тренера збірної Бельгії з футболу перед березневими матчами плей-оф Ліги націй з командою Сергія Реброва, повідомляє офіційний сайт національної федерації.

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Як відомо, 39-річний Тедеско очолив Червоних дияволів у лютому 2023-го року. На Євро-2024 бельгійці під його орудою програли в 1/8 фіналу французам (0:1), а в групі Ліги націй посіли лише третє місце і тепер (20 та 23 березня) проведуть з Україною стикові матчі за право залишитися в елітному дивізіоні.

«Я завжди був гордим тренером збірної „червоних дияволів“, і разом ми домоглися багато чого. На жаль, гарна історія добігає кінця, — прокоментував своє звільнення Доменіко Тедеско, контракт котрого було розраховано до 2026 року. — Я на 100 відсотків впевнений, що збірна переможе Україну, а також без проблем вийде на чемпіонат світу. Ця команда все ще перебуває на початку свого розвитку і в найближчі роки зробить фурор. Я від щирого серця бажаю гравцям, чудовим співробітникам федерації і вболівальникам всього найкращого».

Додамо, що до приходу до збірної Бельгії в лютому 2023 року уродженець Італії Тедеско очолював німецькі «Шальке» та «Лейпциг», а також російський «Спартак», вигравши за кар'єру лише один трофей (Кубок Німеччини з «Лейпцигом» в 2022 році). За нього від виступів за бельгійську команду відмовилися такі зірки, як Тібо Куртуа та Кевін Де Брюйне.

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До речі, у Бельгії не сумніваються, що наступним тренером збірної також буде іноземець. Найбільш реальні кандидати — 60-річний француз Руді Гарсія, відомий за роботою з «Ліллем», «Ромою», «Марселем», «Ліоном», «Аль-Насром» Кріштіану Роналду та «Наполі», а також його легендарний співвітчизник — 47-річний Тьєррі Анрі, який вже допомагав у збірній Бельгії Роберто Мартінесу та привів олімпійську команду Франції до «срібла» Ігор-2024 у Парижі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що команда Тедеско на Євро-2024 завадила збірній України вийти з групи.

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Фото rbfa. be

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