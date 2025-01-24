ТРЦ «Гулівер» може опинитися під контролем Порошенка через підставну компанію, — політтехнолог

Нардеп, п'ятий президент України Петро Порошенко та його оточення можуть дістати контроль над одним із найбільших торговельно-розважальних центрів Києва — ТРЦ «Гулівер». Про це заявив у Facebook політтехнолог Олег Постернак, коментуючи ситуацію довкола конкурсу, який організувало Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

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«Курсує інформація, що цей об’єкт може потрапити до рук колишнього президента Порошенка та його соратників», — написав Постернак.

Аналітики руху «Чесно», за його словами, звинуватили партію Порошенка у зловживанні бюджетними коштами на суму 167 млн грн.

«Тому не дивно, що треба якось залатати „дірки“. Зрозуміло, що всі справи можна оформляти через підставні компанії, щоб уникнути прямої асоціації з Порошенком», — наголосив Постернак.

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За його словами, після оголошення АРМА конкурсу на пошук управителя для ТРЦ, Порошенко разом із соратниками почали шукати шляхи, щоб дістати під контроль цей обʼєкт.

«Особливу роль серед соратників відіграє [колишній народний депутат України, бізнесмен Олександр] Грановський, який має досвід в управлінні торговельними центрами. До того ж має тісні зв’язки з бізнесменом [Дмитром] Адамовським. У такому випадку Грановський міг звернутися до Адамовського, чия компанія „Алакор Сіті“ володіє торговельним центром Art Mall. Ця компанія вже брала участь у конкурсі на управління „Гулівером“ і посіла третє місце. Також повідомляють, що паралельно соратники Порошенка шукали „вихід“ на керівництво АРМА і таки знайшли його через заступника голови агентства», — зазначив політтехнолог.

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На думку Постернака, для зменшення підозр компанія з орбіти друзів Порошенка посіла спочатку третє місце в конкурсі, але зараз відбувається дискредитаційна кампанія проти компаній, які посіли перше та друге місця в конкурсі.

«Очевидно, що як тільки їх усунуть переможцем стане „незаплямована“ третя компанія і „Гулівер“ може перейти під контроль Порошенка та його оточення», — зазначив він.

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