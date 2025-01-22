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З початком війни не міг залишитись осторонь: на Харківщині загинув підполковник зі Львівщини

20:33 22 січня 2025
48-річний офіцер Володимир Петровський

Кожен день війна забирає життя найкращих синів та дочок України. Життєвий шлях офіцера Володимира Петровського був пронизаний любов’ю до Україні та її народу, патріотизмом. Розпочався він з навчання в Одеському інституті Сухопутних військ, де воїн здобув знання та вміння, які стали основою його військової кар’єри, повідомляє Яворівська міська рада.

«Володимир проходив службу у Львівській області, у легендарній Королівській бригаді, віддаючи всі свої сили та талант захисту Батьківщини. У 2004 році він звільнився з армії та спробував себе у підприємницькій діяльності. Та справжнє покликання захисника не залишило підполковника Петровського. З початком повномасштабної війни росії проти України Володимир Федорович не міг залишитися осторонь. Уже в березні 2022 року Володимир повернувся до строю, поповнивши лави територіальної оборони, а пізніше продовжив службу у військовій частині у Києві».

За словами земляків, він боровся за мирне небо для своїх рідних, за свободу кожного з нас, не шкодуючи сил і здоров’я. Але 15 січня 2025 року під час виконання бойового завдання на Харківщині Володимир Петровський загинув. Йому навіки 48 років.

«Сміливий, чесний, добрий чоловік і люблячий батько», — кажуть про полеглого земляки.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель на війні 59-річного воїна з Хмельниччини, двоє синів якого продовжують боронити країну.

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