З початком війни не міг залишитись осторонь: на Харківщині загинув підполковник зі Львівщини
Кожен день війна забирає життя найкращих синів та дочок України. Життєвий шлях офіцера Володимира Петровського був пронизаний любов’ю до Україні та її народу, патріотизмом. Розпочався він з навчання в Одеському інституті Сухопутних військ, де воїн здобув знання та вміння, які стали основою його військової кар’єри, повідомляє Яворівська міська рада.
«Володимир проходив службу у Львівській області, у легендарній Королівській бригаді, віддаючи всі свої сили та талант захисту Батьківщини. У 2004 році він звільнився з армії та спробував себе у підприємницькій діяльності. Та справжнє покликання захисника не залишило підполковника Петровського. З початком повномасштабної війни росії проти України Володимир Федорович не міг залишитися осторонь. Уже в березні 2022 року Володимир повернувся до строю, поповнивши лави територіальної оборони, а пізніше продовжив службу у військовій частині у Києві».
За словами земляків, він боровся за мирне небо для своїх рідних, за свободу кожного з нас, не шкодуючи сил і здоров’я. Але 15 січня 2025 року під час виконання бойового завдання на Харківщині Володимир Петровський загинув. Йому навіки 48 років.
«Сміливий, чесний, добрий чоловік і люблячий батько», — кажуть про полеглого земляки.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель на війні 59-річного воїна з Хмельниччини, двоє синів якого продовжують боронити країну.44
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