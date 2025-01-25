41.77 / 42.29 43.69 / 44.40
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Голлівуд на боці Бреда Пітта»: чому засмутилась Анджеліна Джолі

12:55 25 січня 2025
Кадр з фільму про Марію Калас

Анджеліна Джолі «дуже засмучена» через відсутність номінації на «Оскар» за роль у фільмі «Марія», який вона також продюсувала.

Про це пише з посиланням на інсайдера видання PageSix.

За словами джерела видання, Анджеліна впевнена, що Голлівуд на боці її колишнього чоловіка Бреда Пітта, з яким вона багато років з'ясовує стосунки.

За словами джерела, номінація була дуже важливою для Джолі.

«Анджеліна спустошена. Подивіться, скільки прес-релізів вона зробила для фільму: вона хотіла, щоб її номінували», — каже інсайдер видання.

РЕКЛАМА

Причиною «немилості», на думку джерел, стало те, що в Голлівуді дуже люблять Бреда Пітта, який залишається для усіх «золотим хлопчиком».

«Це просто показує, що Голлівуд — це команда Бреда. „Золотий глобус“ показав, що за кордоном люблять її, але це не Голлівуд. Ніхто не збирався йти проти Бреда та давати Анджеліні голос… люди просто люблять Бреда».

РЕКЛАМА

При цьому «Оскар» на рахунку Джолі є: вона отримала нагороду за роль другого плану у фільмі «Перерване життя». Правда, це трапилося ще в 1999 році.

Також «ФАКТИ» писали, як Анджеліна «відклала» весілля свого екс-коханого.

РЕКЛАМА

Фото harpersbazaar.com/

158

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Фантастичний успіх у справах

Дива трапляються: на які чотири знаки Зодіаку чекає фантастичний успіх наприкінці січня

Річард Гір та Алехандра Сільва

Ми щасливіші, ніж будь-коли: Річард Гір розповів про своє нове життя в Іспанії

Східний гороскоп, фото з відкритих джерел

Народжені під щасливою зіркою: яким знакам Східного гороскопу щастить завжди й у всьому

Алла Пугачова з Філіпом Кіркоровим

Зустріч з Пугачовою передбачила Ванга: стало відомо, чому Кіркоров вважав Примадонну жінкою всього свого життя

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту