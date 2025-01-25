«Голлівуд на боці Бреда Пітта»: чому засмутилась Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі «дуже засмучена» через відсутність номінації на «Оскар» за роль у фільмі «Марія», який вона також продюсувала.



Про це пише з посиланням на інсайдера видання PageSix.

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За словами джерела видання, Анджеліна впевнена, що Голлівуд на боці її колишнього чоловіка Бреда Пітта, з яким вона багато років з'ясовує стосунки.

За словами джерела, номінація була дуже важливою для Джолі.

«Анджеліна спустошена. Подивіться, скільки прес-релізів вона зробила для фільму: вона хотіла, щоб її номінували», — каже інсайдер видання.

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Причиною «немилості», на думку джерел, стало те, що в Голлівуді дуже люблять Бреда Пітта, який залишається для усіх «золотим хлопчиком».

«Це просто показує, що Голлівуд — це команда Бреда. „Золотий глобус“ показав, що за кордоном люблять її, але це не Голлівуд. Ніхто не збирався йти проти Бреда та давати Анджеліні голос… люди просто люблять Бреда».

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При цьому «Оскар» на рахунку Джолі є: вона отримала нагороду за роль другого плану у фільмі «Перерване життя». Правда, це трапилося ще в 1999 році.

Також «ФАКТИ» писали, як Анджеліна «відклала» весілля свого екс-коханого.

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Фото harpersbazaar.com/

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