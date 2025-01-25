Нічна атака ворожих дронів: у Київській області поранення отримала п’ятирічна дитина

Через атаку дронів у Київській області постраждала 5-річна дитина. Про це повідомили у поліції Київщини.

«На жаль, 5-річна дитина отримала поранення. Її госпіталізували до лікарні. Наразі життю та здоров'ю постраждалій нічого не загрожує», — йдеться у повідомленні.

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Також у поліції додали, що станом на 12:20 у двох районах області зафіксовано пошкодження трьох багатоповерхових будинків, в тому числі 18 квартир.

Крім того, пошкоджено 13 автомобілів. До того ж вночі відбулося загоряння підприємства, яке було ліквідовано працівниками ДСНС.

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Нагадаємо, в ніч на 25 січня російські війська обстріляли Україну двома ракетами та більш як 60 дронами. Під удар потрапили Київська, Черкаська та Полтавська області. Зокрема, дрон влетів у багатоповерхівку у Вишневому. Із неї врятували 5 людей, серед них є діти.

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