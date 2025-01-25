Ворог вкотре атакував мирні міста України: під Києвом пошкоджено багатоповерхівку, виникла пожежа

Попри думку російського диктатора путіна, що основних цілей війни проти України вже досягнуто, ворог не припиняє завдавати ударів по містах і селах. Стражлає й столична область.

ВІДЕО ДНЯ

Так, в Києві в ніч проти 25 січня було чути вибухи та оголошувалась тривога. А в регіоні у через російську повітряну атаку був пошкоджений житловий багатоповерховий будинок, і сталася пожежа на виробничому підприємстві. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської ОВА Микола Калашник.

Будинок після атаки рф

Чиновник розповів, що в одному з населених пунктів Київської області сталася руйнація балконів 4−8 поверхів у дев'ятиповерхівці, були вибиті віконні рами.

РЕКЛАМА

«В одному з під'їздів відбулася руйнація перекриття сходової клітини», — додав він.

Також керівник КОВА поінформував, що на місці працюють усі оперативні служби, й проводиться обстеження під’їздів та розбір пошкоджених конструкцій.

РЕКЛАМА

«Новобудова заселена частково. Інформація про потерпілих не надходила». — сказав Калашник.

Крім того, передав чиновник, в іншому районі Київської області через падіння уламків ворожої збитої цілі «відбулося загоряння виробничого підприємства» на площі 600 квадратних метрів.

РЕКЛАМА

«Пожежа ліквідована. Більш детальна інформація — згодом», — додав керівник КОВА.

Крім того, про акти агресії ворога повідомили в інших областях України. Так, окупанти завдали 191 удар по 13 населених пунктах Запорізької області, зокрема здійснили 3 авіаційних удари по Новоандріївці, Новоданилівці та Щербаках. Про це інформує голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Після обстрілу ворога

Також 88 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Оріхів та ще 9 населених пунктів, обстріли з РСЗВ накрили Юрківку, Малу Токмачку та Новоданилівку, а по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогірʼя, Малинівки, Ольгівського та Новодарівки ворог завдав 96 артударів.

«Надійшло 110 повідомлень про пошкодження житлових помешкань, об'єктів інфраструктури, автівок. Мирні жителі не постраждали», — підсумував пан Федоров.

Також було гучно на прилеглих територіях Дніпропетровської області. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак, протягом дня на Нікопольщині під ударом були райцентр, Мирівська і Марганецька громади.

Ворог цілив дронами-камікадзе та артилерією. Так були пошкоджені АЗС, 2 приватні будинки, господарська споруда, газогін і лінія електропередач.

Пошкоджена АЗС

А ввечері та вночі російська армія завдавала артударів по Нікопольщині — були обстріляні Нікополь, Мирівська та Червоногригорівська громади. По населених пунктах було випущено майже півтора десятки снарядів. Пошкоджень зазнали інфраструктура і лінії електропередач, але минулося без загиблих та постраждалих.

На передовій Сили оборони відповіли ворогу, «прорідвши» ряди окупантів ще на 1650 осіб. Також було виведено з ладу або знищено 7 танків, 14 артистем, 51 БПЛА різних модифікацій та ін. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

А тим часом українські експерти сумніваються в здатності рф здійснити модернізацію літаків для запуску «Кинджалів», яких так важко збивати ППО.

Фото Київської, Запорізької та Дніпропетровської ОВА

185

Читайте нас у Facebook