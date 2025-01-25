Нічна атака росії: у Вишневому під Києвом пошкоджено житловий будинок

В ніч на суботу, 25 січня, у Київській області через ворожу повітряну атаку із застосуванням дронів була пошкоджена багатоповерхівка у Вишневому, та горіло виробниче приміщення у Фастівському районі.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними надзвичайників, у Вишневому через ворожу атаку було зруйновано балкони з 5 по 9-й поверхи житлового будинку.

Руйнування в будинку

РЕКЛАМА

Тут врятували трьох людей з 5 -го поверху, та ще двох — з 7-го поверху. Також надзвичайники уточнили, що серед них — двоє дітей.

Порятунок людей

РЕКЛАМА

«Попередньо без постраждалих. На місці працюють 42 рятувальники та 7 одиниць техніки. Інформація оновлюється», — йдеться в заяві ДСНС.

РЕКЛАМА

Крім того, розповіли в Службі, у Фастівському районі було загорання в будівлі виробничого приміщення, й пожежу на площі 600 «квадратів» ліквідували.

Тут також — без жертв та постраждалих.

Загалом в ніч на 25 січня 2025 року (із 19.00 24 січня) ворог атакував Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору з акваторії Чорного моря та 61-м ударним БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — рф. Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

Інфографіка Повітряних Сил

До відбиття атака залучали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.

«Станом на 09.30 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 46-ти ударних БпЛА типу „Shahed“ та безпілотників інших типів у Одеській, Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Хмельницькій та Кіровоградській областях», — підсумували вартові неба, додавши, що 15 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Нагадаємо, що вечері в п'ятницю був зафіксований запуск військами рф кількох груп ударних безпілотників у бік України. У низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу ударів «Шахедами». Вже вночі у Києві було чути вибухи на тлі ворожої дронової атаки. Також стало відомо, що через «Шахеди» у Київській області у двох районах був пошкоджений житловий багатоповерховий будинок, і сталася пожежа виробничого підприємства. Обійшлося без постраждалих.

Фото ДСНС

108

Читайте нас у Facebook