Дощі та тумани: у вихідні вітри з півдня Європи принесуть в Україну аномальне для січня тепло

Метеоролог Ігор Кібальчич, який раніше прогнозував нові температурні рекорди в Україні в січні, розповів про аномально теплу для другого місяця зими погоду, що очікується у вихідні дні, 25 та 26 числа.

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За його словами, суттєве підвищення температури обумовить надходження теплого та вологого повітря з південних регіонів Європи. Цими вихідними очікуються невеликі, подекуди помірні опади переважно у вигляді дощу.

«На тлі різкого потепління у більшості областей можуть спостерігатися тумани, що призведе до зниження дальності видимості. У південних та західних областях денні показники температури повітря можуть досягати рекордних значень, особливо у неділю», — додав Ігор Кібальчич.

Субота, 25 січня:

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У західних областях очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вночі та вранці можливий туман. Вітер вночі змінних напрямків, 3 — 8 м/с, вдень південний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі −3…+2 °С, вдень +1…+6 °С.

Прогноз погоди на 25 січня. Фото Укргідрометцентру

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У північних областях вночі місцями можливий невеликий мокрий сніг та мряка, вдень без істотних опадів. Подекуди туман. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південний, 3 — 8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме −2…+3 °С, вдень +2…+7 °С.

У центральній частині країни подекуди пройдуть невеликі дощі. Також очікується туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме 0…+5 °С, вдень +3…+8 °С.

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У південних регіонах та у Криму вночі пройдуть помірні дощі, вдень місцями передбачається невеликий дощ. Впродовж доби очікується туман. Вітер переважно східної чверті, 3 — 8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +4…+9 °С, вдень +7…+12 °С.

У східних областях вночі пройдуть невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу, вдень місцями можливий невеликий дощ. Очікується туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах −2…+3 °С, вдень 0…+5 °С.

Неділя, 26 січня:

У західних регіонах очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме −2…+3 °С, вдень +6…+11°С. У Карпатах вночі −2…−7 °С, вдень 0…+5 °С.

Прогноз погоди на 26 січня. Фото Укргідрометцентру

У північних областях України хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах −2…+3 °С, вдень +4…+9 °С.

У центральних регіонах країни опадів не передбачається. Вітер південний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах 0…+5 °С, вдень +5…+10 °С.

У південних областях та у Криму прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах 3…+8 °С, вдень +7…+12 °С.

У східній частині країни очікується хмарна погода без опадів. Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме −2…+3 °С, вдень +2…+7 °С.

Ігор Кібальчич, раніше розповідаючи про потепління, зазначав, що погодні умови більше відповідатимуть листопаду чи березню.

Фото Pixabay

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