Водію на замітку: у якому разі можна не пред'являти документи на вимогу поліції

В Україні, де нещодавно змінили правила зняття автомобілів з обліку та пересилання водійських документів, водія, який відмовився надати документи на вимогу правоохороців, можуть оштрафувати на 425 гривень. Перебування за кермом без прав необхідної категорії коштуватиме водію 3 400 гривень, а якщо він був позбавлений права керувати транспортним засобом та був зупинений правоохоронцями, то це вже коштуватиме 20 400 гривень.

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Втім, як пише профільне видання «Твоя машина», є випадки, коли водія не зможуть покарати штрафом за відмову надати документи патрульним. Йдеться про випадки, коли правоохоронці зупиняють автівку без підстав, закидаючи автовласникам порушення правил дорожнього руху.

Видання звертає увагу на те, що суди неодноразово ставали на сторону автовласників у справах про оскарження адміністративних штрафів, а також на те, що в таких випадках щоразу наголошується: поліцейський насамперед має представитися, назвати причину зупинки та на вимогу пред’явити докази порушення ПДР, а потім вже просити надати права чи техпаспорт.

Підкреслюється, що у випадку, коли патрульний не виконав щось із перерахованого, то водій не зобов’язаний показувати документи та не може бути притягнутим за це до адміністративної відповідальності.

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Раніше юристи пояснювали, чому певні учасники дорожнього руху, яких упіймали на нетверезому кермуванні, може уникнути покарання за «п'яну їзду». Йдеться про водіїв електроскутерів та електросамокатів. Адже реєстрація ТЗ та водійські права необхідні лише тим водіям, двигун скутерів яких перевищує 3 кВт. У той же час правоохоронці мають право виписати в такому випадку штраф за інше порушення — наприклад, за появу в нетверезому стані в громадському місці.

Фото зі сторінки Патрульної поліції України

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