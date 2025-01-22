В Україні змінили правила зняття автомобілів з обліку та пересилання водійських документів: що важливо знати

В Україні, де минулого року внесли зміни в правила щодо складання теоретичних іспитів на водійські права, змінили й два нормативні акти: урядові постанови «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами» та «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів».

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомляють в МВС, зокрема, автовласникам, які бажають отримати посвідчення водія через пошту, свідотва про реєстрацію ТЗ та номерні знаки, дозволили це робити не лише через «Укрпошту», а надали право самостійно обирати оператора поштового зв’язку, який здійснюватиме доставку.

Втім, ці правила запрацюють не зараз, а лише через півроку.

«Також власникам транспортних засобів надано право знімати свої автомобілі з обліку, якщо вони тимчасово не беруть участь у дорожньому русі на території України. Це дозволить укладати договори страхування цивільно-правової відповідальності на коротші терміни — від 15 днів до п’яти місяців, що полегшить процедуру для тих, хто користується транспортними засобами сезонно або з інших причин тимчасово не використовує їх», — додали в міністерстві внутрішніх справ.

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, що МВС рекомендує водіям, які отримали права до 2013 року, оновити документи. Це пов'язано з тим, що наразі неможливо інтегрувати старі бази з такими онлайн-платформами, як «Дія» та «Кабінет водія».

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

138

Читайте нас у Facebook