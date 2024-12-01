Коли п'яний за кермом — не злочинець: кого з водіїв поліція не може оштрафувати за нетверезе водіння

Певні порушення правил дорожнього руху в Україні вважаються дуже суворими та караються значними штрафами та кримінальним переслідуванням. Зокрема, на десятки тисяч гривень можуть оштрафувати водія, який попався за кермом без прав. Також не одну тисячу гривень мають викласти ті, хто був за кермом у нетверезому стані.

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Втім, як пише vnedorozhnik.net.ua, деякі учасники дорожьного руху можуть уникати штрафу за водіння у нетверезому стані. Посилаючись на юристів «Дорожнього адвоката», видання згадує про водіїв електроскутерів та електросамокатів. Адже реєстрація ТЗ та водійські права необхідні лише тим водіям, двигун скутерів яких перевищує 3 кВт.

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Одже, поліцейські не зможуть виписати водію скутера невеликої потужності штраф за п'яну їзду, але цілком вірогідно, що такий учасник дорожнього руху може отримати штраф за інше порушення. Наприклад, за появу в нетверезому стані в громадському місці.

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Нагадаємо, що влітку в парламенті був зареєстрований проєкт закону, яким пропонувалося збільшити штрафи за порушення правил дорожьного руху власниками елітних автівок у десять разів. Зокрема, пропонувалося карати автовласника штрафом у 170 000 — 510 000 грн, якшо він сів за кермо у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів.

Фото поліції

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