Виглядала розслабленою: дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта вперше за довгий час з’явилася на публіці
Шайло, дочка голлівудських зірок Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, яка офіційно відмовилась від прізвища батька, нещодавно була помічена у Лос-Анджелесі на уроках танців. 18-річна дівчина виглядала розслабленою, покидаючи заняття. Шайло, яка раніше приголомшила своїми танцювальними рухами, була одягнена в синій худі, сірі джогери та кросівки Air Jordans, пише видання Geo.tv.
Несучи з собою рюкзак і ключі, Шайло зав’язала свої біляві коси назад, щоб вони не падали їй на обличчя. Примітно, що вона з’явилася на публіці через кілька тижнів після завершення розлучення її батьків, яке відбулося в грудні 2024 року.
Доречно згадати, що Анджеліна Джолі та Бред Пітт стали офіційно розлученими у 2019 році, але ще п'ять років продовжували боротьбу за свій французький маєток і виноробню Château Miraval, а також за опіку над своїми дітьми.758
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