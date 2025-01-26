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Виглядала розслабленою: дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта вперше за довгий час з’явилася на публіці

21:30 26 січня 2025
Шайло, дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта

Шайло, дочка голлівудських зірок Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, яка офіційно відмовилась від прізвища батька, нещодавно була помічена у Лос-Анджелесі на уроках танців. 18-річна дівчина виглядала розслабленою, покидаючи заняття. Шайло, яка раніше приголомшила своїми танцювальними рухами, була одягнена в синій худі, сірі джогери та кросівки Air Jordans, пише видання Geo.tv.

Несучи з собою рюкзак і ключі, Шайло зав’язала свої біляві коси назад, щоб вони не падали їй на обличчя. Примітно, що вона з’явилася на публіці через кілька тижнів після завершення розлучення її батьків, яке відбулося в грудні 2024 року.

Доречно згадати, що Анджеліна Джолі та Бред Пітт стали офіційно розлученими у 2019 році, але ще п'ять років продовжували боротьбу за свій французький маєток і виноробню Château Miraval, а також за опіку над своїми дітьми.

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