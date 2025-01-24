Таємно від батьків підписав контракт: на Покровському напрямку загинув студент з Вінниччини

Захищаючи Україну, загинув боєць Богдан Кулак. Йому було лише 20 років. У героя залишилися матір, батько і сестричка, повідомляє Гніванська міська рада.

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«Богдан після школи вступив до Вінницького національного аграрного університету, але завершити навчання не встиг. Коли розпочалася війна, молодий хлопець одразу виявив бажання стати на захист рідної землі, однак йому було лише 18 років».

Тому у 19 років Богдан, таємно від батьків, вирушив до Києва. Там пройшов фізичний тест і вступив до лав Третьої окремої штурмової бригади. Про своє рішення він повідомив сім’ю лише після підписання контракту, повідомляють у громаді.

«Пройшов курс молодого бійця і навчання за кордоном. Перші бої приймав на Донеччині у вересні 2023 року. Перебував у надзвичайно складній зоні — на території Авдіївського коксохімічного заводу. У повідомленнях писав про жахливі обстріли та небезпеку. Їхній підрозділ до останнього тримав оборону та евакуйовував поранених».

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За словами земляків, Богдан Кулак, попри всі труднощі, не втрачав віри й залишався життєрадісним.

«Він завжди був впевнений, що житиме. Він не допускав думки, що не повернеться… Він був надзвичайно добрим, сильним і любив свою сім’ю, свою маму та Україну. Після боїв на коксохімічному заводі Богдан отримав контузії, але, пройшовши лікування, повернувся на службу. В останньому повідомленні, надісланому вночі, він написав, що ситуація складна, але просив не хвилюватися, адже він усе витримає».

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5 березня 2024 року Богдан Кулак, солдат обслуги кулеметного відділення взводу вогневої підтримки, зник безвісти біля Орлівки Покровського району. На жаль, всі мрії та сподівання, що він живий, перекреслило сповіщення, що його тіло знайшли.

Раніше «ФАКТИ» писали про загибель на Донеччині 22-річного бійця з Кіровоградщини.

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