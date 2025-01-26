Фахівці з гадання на картах Таро склали прогноз на понеділок, 27 січня 2025 року. Карти радять зосередитися на ключових цілях та виявити наполегливість, пише slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

Козеріг — Сонце

Козерогів чекають нові можливості та сприятливі зміни, які допоможуть їм досягти бажаного. Не варто зациклюватись на минулому.

Водолій — Паж Денаріїв

Водоліям можуть запропонувати нові проекти чи ідеї, які можуть принести дохід у майбутньому. Важливо не прогаяти шанси для зростання та розвитку.

Риби — Місяць

Рибам важливо довіряти інтуїції та не приймати рішення на основі страхів чи ілюзій. Їм потрібно постаратися зосередитись на пошуку внутрішнього спокою.

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Овен — Трійка Жезлів

Перед Овнами відкриються широкі перспективи, але шлях до успіху буде непростим. Потрібно зосередитися на довгострокових цілях та не боятися брати на себе відповідальність.

Телець — Шістка Денаріїв

Зусилля Тельців почнуть приносити плоди, а оточуючі можуть запропонувати їм допомогу чи підтримку. Час сприятливий для розумних інвестицій та надання допомоги ближнім.

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Близнюки — Королева Мечів

Близнюкам слід виявляти рішучість, бути уважними до деталей та не дозволяти емоціям заважати рухатися вперед. Їм треба позбутися непотрібного.

Рак — Повішений

У Раків можливі ситуації, у яких вони відчують себе у пастці чи залежними від обставин. Час підійде для перегляду цілей та пріоритетів.

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Лев — Вежа

У Левів можуть відбутися події, які вимагатимуть від них швидкої реакції та здатності адаптуватися до нових умов. Не варто сприймати зміни як загрозу.

Діва — Четвірка Денаріїв

Дівам доведеться задуматися про своє ставлення до матеріальних благ. Потрібно знайти баланс між бажанням контролювати ресурси та вмінням ділитися ними.

Терези — Король Жезлів

Терезам необхідно проявити лідерські якості та взяти ініціативу до своїх рук. Їм треба бути впевненими у своїх силах і не боятися ухвалювати складні рішення.

Скорпіон — Закохані

Скорпіонів очікують приємні зміни, які можуть зачепити як любовне життя, так і фінансову сферу. Не бійтеся відкритися почуттям.

Стрілець — Імператриця

Стрільців чекає день, наповнений сприятливими подіями та позитивною енергією. Їм не варто боятися виявляти турботу та увагу до оточуючих.

Як писали «ФАКТИ», раніше фахівці зі східних прогнозів склали гороскоп на тиждень із 27 січня по 2 лютого 2025 року.

Фото: Pixabay

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