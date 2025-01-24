«Маг» та лідерство — Ракам, «Сонце» та подарунки долі — Скорпіонам: таро-прогноз на 25 січня

Фахівці з гадання на картах Таро склали прогноз на 25 січня 2025 року для всіх знаків Зодіаку. Цей день сприятиме ухваленню доленосних рішень, відкриттю нових перспектив та звільненню від непотрібного, пише slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

Козеріг — Шістка мечів

Козерогам важливо зробити вибір і зважитися на зміни. Попереду на них чекають позитивні зміни.

Водолій — Десятка мечів

У Водоліїв можливі різкі зміни, розставання або втрати, які можуть здатися болючими. Не варто боятись трансформацій.

Риби — Імператор

Рибам потрібно виявити рішучість і взяти на себе відповідальність за своє життя. Організованість та дисципліна допоможуть досягти бажаних результатів.

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Овен — Вісімка мечів

Овнам важливо навчитися захищати свої інтереси та не боятися озвучувати свою позицію. Використовуйте цей момент для осмислення того, що відбувається.

Телець — Дев'ятка денаріїв

Тельцям цей день принесе відчуття стабільності та впевненості у завтрашньому дні. Задоволення досягнутого допоможе вам побачити нові перспективи.

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Близнюки — Туз денаріїв

Близнюкам доля надасть шанс покращити своє фінансове становище, зміцнити здоров'я та зайнятися добробутом. Важливо скористатися запропонованими можливостями.

Рак — Маг

Раки матимуть день, наповнений самореалізацією та можливістю проявити свої лідерські якості. Їм важливо не піддаватися зовнішнім провокаціям.

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Лев — П'ятірка жезлів

Левам потрібно підготуватися до можливих розбіжностей та конкуренції. Конфлікти можуть виникнути як у робочій, так і в особистій сфері.

Діва — Дама кубків

Дівам потрібно звернути увагу на свою інтуїцію, яка у цей день буде надзвичайно гострою. День сприятливий для творчості, самопізнання та отримання надихаючої інформації.

Терези — Дама мечів

Терези будуть рішуче рухатися до своїх цілей, руйнуючи старі обмеження. Важливо не перестаратися і пам'ятати про дипломатичність.

Скорпіон — Сонце

Скорпіонів чекають радість, визнання та натхнення. Їм потрібно відкрити світ з позитивом і бути готовим приймати подарунки долі.

Стрілець — Колісниця

У Стрільців цей день буде сповнений рішучістю та прагненням до нових горизонтів. Для них дуже важливо не відволікатися на другорядні дрібниці.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали чотири знаки Зодіаку, які переживуть кар'єрний зліт у 2025 році.

Фото: Pixabay

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