Славік Балаган (колишній Потап) влаштував «ігрища в кальмара» у центрі Валенсії і почав вчити іспанців новим рухам

Продюсер і репер Олексій Потапенко, який нещодавно змінив сценічне ім'я на Slavic Balagan, схоже, шукає найменші можливості, щоб нагадати шанувальникам про себе.



Спочатку він влаштував у центрі Валенсії «ігрища в кальмара» за тільки йому одному відомими правилами.

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А потім вирішив навчити іспанців новим «танцювальним рухам», які дуже нагадують все той же «балаган» під південно-слов'янську музику.

Але апофеозом перебування Потапа в Іспанії останніми днями став перфоманс все в тій же Валенсії. Один з українців в Іспанії на ім'я Андрій вирішив використати Потапа та його товариша для того, щоб прорекламувати власний ріелторський бізнес на Піренеях.

Втім, не так все сталося, як гадалося. Читачі Андрія написали, що через Потапа все виглядає як антиреклама міста.

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Тому шанувальникам залишається тільки гадати, що нового «утне» колишній Потап від безвиході у чужій країні.

Нагадаємо, нещодавно Потап анонсував концерти у Лос-Анджелесі. Репер заявив, що виступатиме у США з піснями з репертуару гуртів «Время и Стекло» та «Потап і Настя», котрі розпалися і продюсером котрих він був. Колективи, в одному з яких Потап також був учасником, до розпаду виконували пісні російською мовою.

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