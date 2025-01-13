«Пора міняти мізки»: Потап анонсував концерти у Лос-Анджелесі

Поки зірки світового шоубізнесу тікають з Лос-Аджелесу через вируючі пожежі, український шоумен-ухилянт Потап вирішив «скористатися нагодою» і заявити про початок нового туру, але не в Україні, а в низці міст США, включно із Лос-Анджелесом, який палає від пожеж.

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Про це він заявив в соціальній мережі.

Артист заявив, що виступатиме у США з піснями з репертуару гуртів «Время и Стекло» та «Потап і Настя», котрі розпалися і продюсером котрих він був. Колективи, в одному з яких Потап також був учасником, до розпаду виконували пісні російською мовою.

На недоречність анонсу Потапу вказали шанувальники.

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Також на заяву Потапа відреагував український музичний оглядач Роман Бутурлакін, який не розуміє, чому українські артисти за кордоном популяризують російську мову.

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«Якщо серйозно, то скільки можна? Я розумію, що українці закордоном, переважно, живуть геть у іншій реальності. Але навіщо знову і знову популяризувати російську вустами українських артистів?» — пише він.

Нагадаємо, майже весь минулий рік Потап їздив з Барселони до Дубаю, хвалився, що має багато роботи, бо записує нові кліпи.

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У мережі неодноразово обговорювали зовнішність репера, яка останнім часом дуже змінилася. Коментатори пишуть, що Потап постарів.

Щодо дружини Потапа, то новий 2025 рік Настя Каменських зустрічала без свого чоловіка.

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