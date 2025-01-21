Так виглядає відчай: Потап став «Славіком Балаганом» і почав стрибати під «Айн-цвай-поліцай»

Зірковий ухилянт Потап ніяк не знайде своє справжнє «я»: замість повернення до України і виступів перед бійцями на фронті він продовжує дивувати і шокувати шанувальників — то анонсом концертів у палаючому Лос-Анжелесі, то черговою зміною сценічного ім'я.



Так, днями він змінив сценічне ім'я і почав представлятися Slavic Balagan (можна перекласти як «Слов'янський Балаган» як або ж «Славік Балаган» — як кому до вподоби").

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«Я тут, щоб змусити вас сміятися та забути всі ці дурні формальності Заходу, які заважають вам бути по-справжньому щасливими! Костюми, правила, політика, зарплати — там, звідки я родом, у нас немає нічого з цього. Особливо зарплат. І все-таки ми щасливі. Ви також можете бути щасливими! Тож підписуйтесь!», — заявив він в першій публікації.

Частково рішення про зміну імені дає його перший «шедевр» під назвою Trumpumpum, який створений за допомогою штучного інтелекту до дня інавгурації вибраного президента США. В ньому дійсно «балаганна» мішанина з «головних героїв» нашого часу під «слов'янську» (чи то сербську) музику — так Олексій показує, як би розважався разом зі світовими лідерами на вечірці.

«Чи можете уявити собі ніч, коли світові лідери відриваються і святкують інавгурацію Трампа, ніби це найспекотніший слов'янський фестиваль» — підписав він ролик.

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Свої «дивацтва» Потап продовжив і у наступному відео, де він стрибає під дверима якоїсь установи.

«Слов'янські рухи, яких ви не очікували», — підписав він ролик. Втім, багато хто з шанувальників з ним не погодились і розкритикували рухи «Славіка», при цьому найменш образливим словом було «крінж».

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Звичайно, можна по-різному оцінювати вчинки Потапа за кордоном, але, схоже, він скоро зрозуміє, що нікому там не потрібен і буде змушений повертатися в Україну.

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А тут на нього вже чекають обурені колеги, багато хто з яких так часто буває на передовій, що вже каже про себе, як про «частково мобілізованих».

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