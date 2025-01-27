Залишиться з нами назавжди: дружина Дмитра Монатіка вразила світлинами

Дружина популярного співака Дмитра Монатіка Ірина, яка нещодавно втретє стала мамою, показала рідкісні світлини. Нагадаємо, у грудні в родині народився третій син. На своїй сторінці у соціальній мережі Ірина виклала фото, які були зроблені під час її третьої вагітності. Нагадаємо, Дмитро та Ірина до останнього приховували, що очікують на народження дитини.

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«Архівні фото з особливого періоду 2024 року, коли я була при надії! — підписала світлини Ірина. — Фотографуйте важливі моменти свого життя — вони безцінні. Безмежна вдячність неймовірній команді за ці унікальні візуальні спогади, які ви подарували нам із коханим Дмитром. Це залишиться з нами назавжди».

Шанувальники та друзі родини відреагували на фото та зазначили, що Ірина — неймовірна мати.

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«Неймовірний стан, неймовірна ти!» — написала Джамала.

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«Неймовірна Жінка, Дружина, Мати!» — поділилися у коментарях.

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«Ірочка, ти завжди чарівна-чарівна, але в цей неймовірний період особливо прекрасна!» — поділилися враженнями.

Раніше співак Позитив показав фото новонародженої донечки.

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