Копія: Позитив показав новонароджену донечку
Популярний співак, колишній учасник гурту «Время и Стекло» Позитив (Олексій Завгородній), який нещодавно став батьком, розчулив мережу. На своїй сторінці Олексій виклав світлини разом з донькою Марією та дружиною танцівницею Юлією. На фото артист гуляє з візочком та готує їжу.
«Батьківство», — підписав світлини співак.
Мережа відразу зреагувала на зворушливі фото та додала, що Олексію дуже пасує «роль» батька. Також підписники зауважили, що дівчинка схожа на свою матусю.
«Рівень милоти зашкалює», — написали у відповідь.
«Яка милота, то наймиліше, що я бачила, доброї долі дівчинці, спокійних ночей батькам», — побажали у коментарях.
«Як тобі личить бути татом», — поділилися враженнями шанувальники.
«Манюня копія Юля», — висловили враження.
Раніше Лілія Ребрик розчулила мережу світлинами з третьою донькою.115
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