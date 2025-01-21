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Шоу-бізнес

Копія: Позитив показав новонароджену донечку

18:25 21 січня 2025
Позитив із дружиною та новонародженою дочкою

Популярний співак, колишній учасник гурту «Время и Стекло» Позитив (Олексій Завгородній), який нещодавно став батьком, розчулив мережу. На своїй сторінці Олексій виклав світлини разом з донькою Марією та дружиною танцівницею Юлією. На фото артист гуляє з візочком та готує їжу.

«Батьківство», — підписав світлини співак.

Мережа відразу зреагувала на зворушливі фото та додала, що Олексію дуже пасує «роль» батька. Також підписники зауважили, що дівчинка схожа на свою матусю.

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«Рівень милоти зашкалює», — написали у відповідь.

«Яка милота, то наймиліше, що я бачила, доброї долі дівчинці, спокійних ночей батькам», — побажали у коментарях.

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«Як тобі личить бути татом», — поділилися враженнями шанувальники.

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«Манюня копія Юля», — висловили враження.

Раніше Лілія Ребрик розчулила мережу світлинами з третьою донькою.

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