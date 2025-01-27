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Позбавили військових 133 генераторів: ДБР завершило нове розслідування

17:58 27 січня 2025
Слідчі дії ДБР

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування у справі про зловживання під час закупівлі дизельних генераторів на потреби Збройних Сил України на понад 5 млн гривень.

В ході слідства було встановлено, що комерсанти, які спеціалізуються на продажі електрогенераторних установок, у 2022 вступили у змову із заступником командира військової частини, аби він забезпечив перемогу підконтрольної ділкам фірми в торгах на закупівлю тисячі дизельних генераторів для потреб ЗСУ. Сума контракту становила майже 43 мільйони гривень.

Отримавши бажаний контракт, горе-підприємці майже 2 місяці нічого не робили. Натомість, скориставшись недбалістю командира військової частини, вони уклали додаткову угоду. За оновленими умовами кількість вже замовлених у Китаї генераторів було зменшено на 133 одиниці. Їх ділки привласнили, завдавши державному бюджету збитки на понад 5 млн грн.

Тому зараз командира військової частини обвинувачують у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 Кримінального Кодексу), а його заступника — у бездіяльності військової влади (ч. 4 ст. 426 КК України). За рішенням суду Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави на суму 150 тис. гривень.

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Також підозри оголошено директору підприємства, йому обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. А заступник директора іншого підприємства обвинувачується у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем та бездіяльності військової влади і він буде утримуватися під вартою з можливістю внесення застави у сумі 5 млн гривень.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

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Також нагадаємо про підозру, яку нещодавно отримали 13 військових посадовців — ця справа викликала великий резонанс у суспільстві.

Фото ДБР

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