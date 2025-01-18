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Під виглядом особистих водіїв нардеп вивіз за кордон близько 20 військовозобов'язаних — ДБР (фото)

19:49 18 січня 2025
Нардеп допомагав виїжджати за кордон військовозобов&#39;язаним

В Україні, де триває загальна мобілізація, нардеп організував своїм знайомим незаконне переправлення через кордон під виглядом «водіїв». Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

«За матеріалами Державного бюро розслідувань Офіс Генпрокурора повідомив про підозру чинному народному депутату України, який організував незаконне переправлення через кордон своїх знайомих. Починаючи з липня 2022 року народний депутат надсилав від свого імені листи до Державної прикордонної служби України про надання дозволу на виїзд чоловіків під виглядом водіїв, які нібито мали його супроводжувати за кордоном. Задокументовано 23 випадки, коли на підставі листів народного депутата 18 чоловіків призовного віку перетнули державний кордон без нього, адже він на час їх перетину або вже перебував за кордоном або не виїжджав з країни взагалі. При цьому, іноді для закордонних поїздок йому було потрібно одночасно до 5 водіїв. Троє з таких „драйверів“ взагалі не повернулись до України», — йдеться у повідомленні.

Як повідомляє АНТИКОР, нардепа звуть Костянтин Бондарєв.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно троє чоловіків намагалися незаконно перетнути кордон, одягнувши військову форму.

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