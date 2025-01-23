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Понад 13 мільйонів незаконних виплат: підозру отримали 13 військових посадовців

14:26 23 січня 2025
Слідчі дії в кабінеті одного з фігурантів

Національна поліція оголосила про підозру 13 військовим посадовцям, які здійснили незаконне нарахування понад 13 000 000 гривень додаткових виплат військовослужбовцям поза зоною бойових дій.

Як встановило слідство, деякі з отримувачів цих коштів взагалі не проходили службу або ж самовільно залишили військову частину.

Серед підозрюваних — командири частин, керівники та службовці окремих підрозділів, колишній начальник обласного ТЦК та СП.

Так, в Одеській області т.в.о. помічника командира військової частини з фінансово-економічної роботи безпідставно нарахувала чотирьом особам у статусі СЗЧ, понад 545 тис. гривень, а заступник начальника штабу іншої військової частини за підробленими документами отримав безпідставно 670 тис. гривень.

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На Черкащині командир військової частини підписав наказ про виплату додаткової винагороди 91 військовослужбовцю, які безпосередньо не брали участь у бойових діях. Тож сума незаконно нарахованих коштів сягнула 5 945 000 гривень.

Подібні порушення з боку військового командування було викрито також в в Чернігівській, Тернопільській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Закарпатській, Львівській та Рівненській областях.

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Слідчі дії проводилися спільно з СБУ.

Усім фігурантам слідчі повідомили підозри. Залежно від ролі та участі у протиправній діяльності їх дії кваліфіковані за:

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  • ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість),
  • ч. 4 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби),
  • ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем),
  • ч. 4 ст. 409 (ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом),
  • ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем),
  • ч. 3, 4 ст. 190 (шахрайство),
  • ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

А в кінці 2024 року ДБР повідомило про підозру заступнику командира 110-ї окремої механізованої бригади, який заробляв на відсутніх на службі підлеглих.

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