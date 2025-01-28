Де і коли дивитись онлайн «Динамо» — РФШ: розклад трансляцій та ставки букмекерів на матч Ліги Європи

У четвер, 30 січня, київське «Динамо», яке набрало у грі з «Галатасараєм» перше очко в турнірі (3:3), проведе на арені «Фолькспаркштадіон» у німецькому Гамбурзі матч 8-го туру Ліги Європи проти РФШ (Ризька футбольна школа) з Латвії.

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Останній поєдинок у єврокубковому сезоні для «біло-синіх» (динамівці, як і рижани, втратили шанс на вихід до плей-оф) — не лише шанс залишити ганебне останнє місце у турнірній таблиці та додати очки у клубний рейтинг країни, а й заробити призові від УЄФА (перемога — 450 тисяч євро, нічия — 150 тисяч). Та й серія «Динамо» без перемог у групових турнірах єврокубків триває непристойно довго — з грудня 2020 року, коли кияни в рамках Ліги чемпіонів обіграли вдома «Ференцварош» (1:0).

У минулі роки «Динамо» та РФШ в офіційних матчах не перетиналися, хоча у лютому минулого року провели спаринг на зборах. Тоді команда Шовковського обіграла дворазового чемпіона Латвії завдяки голу Миколи Шапаренка з пенальті (1:0).

У майбутній зустрічі букмекери знову бачать фаворитом лідера чемпіонату України, якому Шапаренко цього разу не допоможе через перебір жовтих карток. Наприклад, контора William Hill ставки на перемогу підопічних Олександра Шовковського приймає з коефіцієнтом 1,80, на нічию — 3,80, на виграш рижан — 4,20.

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У прямій трансляції поєдинок «Динамо» — РФШ дивіться (початок — о 22:00) на медіасервісі MEGOGO.

Ліга Європи. 8-й тур

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30 січня (четвер)

«Динамо» — РФШ 22:00 MEGOGO

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Нагадаємо, що, починаючи з сезону-2024/2025, УЄФА ввів новий формат розіграшу Ліги Європи. Кількість учасників основної стадії збільшено до 36 клубів, а класичний груповий етап замінено на формат єдиної ліги (ведеться єдина турнірна таблиця). Кожна команда проводить по 8 поєдинків із різними суперниками (4 вдома та 4 на виїзді). Найкращі 8 клубів основної стадії відразу виходять до 1/8 фіналу, а місця з 9-го по 24-е проведуть стикові матчі за потрапляння до плей-оф. Найгірші 12 команд завершать виступи у єврокубках (переходи між турнірами не передбачені).

Після семи турів команда Олександра Шовковського з 1 очком посідає у турнірній таблиці останнє, 36-е місце, а РФШ після поразок від ФКСБ (1:4), «Айнтрахта» (0:1), ПАОКа (0:2), тель-авівського «Маккабі» (1:2), нічиїх з «Галатасараєм» (2:2), «Андерлехтом» (1:1), а також сенсаційної перемоги в минулому турі над «Аяксом» (1:0) з 5 пунктами йде 30-ю.

Відеоогляд матчу РФШ — «Аякс» — 1:0

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» у контрольному поєдинку на зборі в Туреччині не втримало перемогу над клубом із Косово.

Фото ФК «Динамо»

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