Проблеми з нестачею нормальної зброї у вс рф набувають все більш зримих форм. Цього разу бійці ЗСУ змогли знищити зброю, яка офіційно у росії є тільки в музеях через свій 80-річний вік — йдеться про 45-мм протитанкову гармату М-42.

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Відео зі знищенням цього знаряддя опублікували бійці 63-ї механізованої бригади «Сталеві леви». На відео можна помітити знаряддя, розміщене в похідному положенні для перевезення на автомобілі УАЗ, яке знищив український дрон разом із гарматою, що буксирується.

Гармата М-42 є поліпшеним варіантом протитанкової гармати «сорокоп'ятки» і була створена в 1942-му році для боротьби з німецькою технікою. Однак масова поява вже в 1943-му році танків «Пантера» і «Тигр» зробила її марною, тож у 1946-му виробництво І-42 було припинено. Проте за 4 роки було випущено понад 10 тисяч гармат цього типу.

На сучасному полі бою 80-річна М-42 здається абсолютно марною — її калібр у 45 мм може знищити хіба що неброньовану, легкоброньовану техніку і піхоту, завдяки осколковим снарядам і картечі. Водночас із технікою можуть впоратися і РПГ, і дрони, бо М-42 хоча й має непогану дальність стрільби в 4,5 км, має великі габарити та вагу, що полегшує її виявлення та ураження мінометом або дронами.

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Офіційно М-42 є в малих кількостях — до 10 одиниць — у Венесуелі та Тунісі, а також у Йорданії (понад 200 одиниць, але небоєздатних), а також у самій рф. Причому в росії М-42 офіційно є хіба що в музеях. Поява гармати на полі бою може свідчити про те, що в бій пішли вже музейні експонати, або 80-річні гармати десь є на складах резерву і справа дійшла до них.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», про проблеми в російській армії з резервами зброї і техніки свідчить і нарощування поставок північнокорейської техніки і зброї, зокрема близько 150 балістичних ракет.

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