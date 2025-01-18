Взяли на озброєння: окупанти поєднали зброю КНДР та тактику нацистів?

У ході бойових дій через величезні втрати в техніці та зброї зс рф використовують справжній зоопарк техніки та озброєнь з різних країн світу. І судячи з даних, що з'являються, вони не соромляться застосовувати і тактику нацистських підрозділів.

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Так, у Telegram-каналах з'явилося фото кулемета виробництва КНДР «Тип 73», встановлений на візку мотоцикла. При цьому останній виглядає дуже старим, схожим на експонат музею, і якщо не зовні, то за функціональним призначенням нагадує важкі мотоцикли марок ВМW R75, R71 і Zundapp КS750, на яких їздили мотоциклісти вермахту часів Другої світової війни.

Подібність особливо посилюється установкою на люльку мотоцикла північнокорейського кулемета «Тип 73», в якому використовується досвід кулеметів виробництва Чехії саме періоду Другої світової війни. Мотоциклісти вермахту також встановлювали на важкі мотоцикли кулемети, щоправда просто перевозили їх, а при необхідності поспішали і воювали в пішому строю. Росіяни ж, судячи з фото, приварили кулемет КНДР до колиски, що унеможливило його використання в пішому строю.

Втім, це виявилося не єдиним «покращенням» — також до люльки приварили ящик для патронів та патронних стрічок, за допомогою яких подаватимуться боєприпаси до кулемета. У порівнянні з 30-патронним магазином, який встановлюється зверху (відмінна риса чеських кулеметів), використання патронної стрічки набагато зручніше.

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«Чучхемет „тип 73“ все частіше зустрічається на фото/відео. Ось ця група майстрових, вочевидь, задоволена результатами тюнінгу — вони встановили цей девайс на саморобну триногу, яка намертво приварена до коляски мотоцикла. Зварили і тримач для коробки зі стрічкою. Штурмова машина для „м'ясних штурмів“ вийшла…», — прокоментував головне «призначення» такої техніки військовий експерт Андрій Харук.

Раніше писали про те, що про підозру у привласненні та розтраті майна та перешкоді законної діяльності ЗСУ України повідомили чиновнику Міноборони, якого підозрюють в афері з постачанням кулеметів.

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