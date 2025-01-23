Близько 150 балістичних ракет і не менше артилерійських установок: як КНДР компенсує рф брак зброї

Брак легкої бронетехніки змушує окупантів копіювати досвід нацистів часів Другої світової, використовуючи північнокорейську зброю. Однак ситуація може швидко змінитися завдяки великій кількості артилерійського озброєння, яке КНДР передає росії.

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Про це глава ГУР МО України Кирило Буданов повідомив в інтерв'ю виданню War Zone. За його словами, КНДР направляє до Курської області додаткові наземні частини, переважно артилерійські та ракетні з'єднання.

Буданов розповів, що за останні три місяці Північна Корея поставила росії близько 120 170-мм самохідних артилерійських гармат M1989 Koksan і 120 240-мм реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) M-1991 та, ймовірно, відправить ще стільки ж у майбутньому.

За словами Буданова, крім артилерії, Пхеньян може надати рф ще 150 балістичних ракет малої дальності KN-23. Минулого року їх було відправлено 148. Північнокорейські війська ведуть вогонь з цієї зброї з Курської та Брянської областей, повідомив голова ГУР МО України.

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Ба більше, у рф були помічені нові 122-мм РСЗВ виробництва КНДР, замасковані під цивільні вантажівки.

За словами військового оглядача групи «Інформаційний спротив» Олександра Коваленка, йдеться про РСЗВ калібру 122-мм М-2023. Перед цим у росії вже помічали РСЗВ М1985/М1991 калібром 240-мм, які дозволяють рф компенсувати критичну нестачу РСЗВ «Ураган» і «Смерч».

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Також з'явилися перші підтвердження застосування на Лиманському напрямку північнокорейських 170-мм САУ M1989 Koksan, які компенсують гострий дефіцит дальнобійних САУ 2С7 «Піон» / 2С4 мінометів «Тюльпан».

«Поява ж у росії 122-мм РСЗВ М-2023 може говорити про гострий дефіцит категорії БМ-21 „Град“ та неможливість компенсувати цю категорію реактивної артилерії не лише власним виробництвом, а й відновленням», — наголошує експерт.

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