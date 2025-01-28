Тисяча доларів за шість днів «свободи»: в ТЦК на Одещині вигадали новий спосіб «доїти» військовозобов'язаних

Нещодавно в Одесі співробітники ДБР викрили військових одного з районих ТЦК та СП на вимаганні у військовозобов'язаних грошей за відстрочку від мобілізації. А наразі про затримання «креативного військовослужбовця» затримала поліція — від такж попався на вимаганні хабаря.

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В ГУНП в Одеській області повідомляють, що затриманню військовослужбовця одного з районних ТЦК та СП сприяли в обласному центрі комплектування та соцпідтримки. Було задокументовано, як він вимагав гроші від чоловіка призовного віку за оформлення повістки з терміном дії шість днів, що давала можливість власнику протягом цього періоду вільно пересуватися територією України.

Війсбковий з ТЦК вирішив заробити тисячу доларів на військовозобов'язаному. Фото поліції

«За документ військовий хотів 1000 доларів, а згодом підвищив ціну ще на 2000 гривень. З плином терміну дії за аналогічну плату зловмисник обіцяв видавати аналогічні повістки», — зазначили в поліції та додали, що військового було затримано після того, як він отримав всю суму хабаря і передав повістку клієнту.

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Документ надавав власнику можливість безперешкодно їхздити Україною. Фото поліції

Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — у вимаганні та одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища.

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Санкція статті — покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Суд обрав йому запобіжних захід — тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 242 240 гривень.

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Раніше в поліції розповідали про фейкових «тцкашників», які влаштовували «облави» в Одесі. Троє одеситів та уродженець Донеччини перевдягалися у поліцейських та військових, зупиняли на вулиці чоловіків та погрожували відвезти їх до ТЦК. Але за гроші обцяли цього не робити.

Фото поліції

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