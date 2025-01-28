Екокухня — тренд в інтер'єрі 2025 року: що потрібно про це знати

Екотренди з кожним роком стають дедалі популярнішими у всіх сферах нашого життя. Це стосується і їжі, і одягу, і косметики, і, звичайно, інтер'єру.

Зробити свій будинок екологічним — означає подбати про здоров'я своє та близьких.

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Які ж прикмети екокухні? Насамперед меблі мають бути виготовлені з натуральних матеріалів — наприклад, деревини. Вона має бути не обов'язково новою, використовуйте вінтажні столи, стільці, табурети.

По-друге, екологічно чистим повинен бути посуд. Скло, фарфор, кераміка, дерево — віддайте перевагу саме цим матеріалам. Стосується це й домашнього текстилю — фіранок, скатертин, серветок. Вони мають бути натуральними. І знову-таки не забувайте про вінтажні варіанти посуду та текстилю. Можливо, все це є у вашій оселі, але ви цим не користуєтесь, вважаючи застарілим. Дайте таким предметам нове життя.

Сьогодні дуже популярні в дизайні кухні мініоранжерії та вертикальні сади. Це означає, що ви можете вирощувати цибулю, петрушку, м'яту та іншу зелень прямо у себе вдома. Коли готуєте салат, вам не доведеться йти по зелень на ринок чи у супермаркет — все буде, як кажуть, під рукою.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що в інтер'єрах у 2025 році модні відтінки, натхненні природою: м'які бежеві, як морський пісок, теплі коричневі, як каштан або жолудь, умиротворюючі зелені, як літнє листя або мох, сіро-блакитні, як відтінки неба.

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Фото Ольги Сметанської

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