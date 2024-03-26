Просто та екологічно: як самостійно зробити рідке мило

Сьогодні багато господинь віддають перевагу екологічним миючим засобам, у т.ч. це стосується рідкого мила для рук. І тим більше приємно, що його легко зробити власноруч, пишуть автори Telegram-каналу «Ідеї для дачі та вдома».

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Для цього нам сподобаються:

шматок мила або мильні відходи;

1 склянку окропу;

1 ст. ложка меду;

1 ст. ложка гліцерину;

кілька крапель ефірного масла за вашим вибором;

1/3 склянки холодної води;

блондер.

Πриготування



Етап 1. Тaтерти мило на терці в ємкість, налити туди окропу. Збити ручним блондером.

Етап 2. Додати мед, гліцерин, ефірне масло і збити ще раз.

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Етап 3. Залишити на 15 хвилин, потім додати холодної води і збити ще.

Етап 4. Пилити суміш, що вийшла в дозатор і використовувати по мірі потреби.

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