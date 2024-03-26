Просто та екологічно: як самостійно зробити рідке мило
Сьогодні багато господинь віддають перевагу екологічним миючим засобам, у т.ч. це стосується рідкого мила для рук. І тим більше приємно, що його легко зробити власноруч, пишуть автори Telegram-каналу «Ідеї для дачі та вдома».
Для цього нам сподобаються:
- шматок мила або мильні відходи;
- 1 склянку окропу;
- 1 ст. ложка меду;
- 1 ст. ложка гліцерину;
- кілька крапель ефірного масла за вашим вибором;
- 1/3 склянки холодної води;
- блондер.
Πриготування
Етап 1. Тaтерти мило на терці в ємкість, налити туди окропу. Збити ручним блондером.
Етап 2. Додати мед, гліцерин, ефірне масло і збити ще раз.
Етап 3. Залишити на 15 хвилин, потім додати холодної води і збити ще.
Етап 4. Пилити суміш, що вийшла в дозатор і використовувати по мірі потреби.
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