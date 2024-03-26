39.03 / 39.58 42.40 / 43.09
Київ: +7
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Просто та екологічно: як самостійно зробити рідке мило

12:35 26 березня 2024
Дозатор з рідким милом

Сьогодні багато господинь віддають перевагу екологічним миючим засобам, у т.ч. це стосується рідкого мила для рук. І тим більше приємно, що його легко зробити власноруч, пишуть автори Telegram-каналу «Ідеї для дачі та вдома».

Для цього нам сподобаються:

  • шматок мила або мильні відходи;
  • 1 склянку окропу;
  • 1 ст. ложка меду;
  • 1 ст. ложка гліцерину;
  • кілька крапель ефірного масла за вашим вибором;
  • 1/3 склянки холодної води;
  • блондер.

Πриготування

Етап 1. Тaтерти мило на терці в ємкість, налити туди окропу. Збити ручним блондером.

Етап 2. Додати мед, гліцерин, ефірне масло і збити ще раз.

РЕКЛАМА

Етап 3. Залишити на 15 хвилин, потім додати холодної води і збити ще.

Етап 4. Пилити суміш, що вийшла в дозатор і використовувати по мірі потреби.

РЕКЛАМА

Нагадаємо також про лайфхаку, який допоможе бюджетно підлікувати ослаблене за зиму волосся .

РЕКЛАМА

88

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Патрульна поліція

Влетить у копійчину: у Раді планують підвищити для водіїв штрафи за поширене порушення

Полуниця

Зробіть це підживлення полуниці в кінці березня: будете збирати врожай відрами (відео)

Гороскоп

Місяць, коли боги смикають за ниточки: що чекає представників всіх знаків Зодіаку у квітні

Відбивні без м'яса

Відбивні без м’яса від Людмили Борщ: ідеальна страва для посту

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту