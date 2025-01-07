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Нові тренди у посуді — 2025: деякі з них вас здивують

22:26 7 січня 2025
Модний посуд природних кольорів

Бажання людства бути ближчим до природи відображається в багатьох трендах в одязі, взутті, прикрасах, косметиці, дизайні інтер'єрів… І наш посуд, який ми використовуємо щодня — не виняток.

У новому 2025 році його кольорова палітра натхненна природою. У ній є відтінки зеленого листя, деревної кори та навіть земляні. Така вишукана простота стає чудовою в тандемі з їжею на тарілці. Наприклад, на сірій або бежевій поверхні особливо гарний вигляд матиме зелена цибуля, петрушка, кінза, кріп, огірок, морква і помідор…

Взагалі сірий і бежевий колір поєднуються з багатьма кольорами. І в цьому їхня універсальність. Такий посуд можна доповнити яскравими акцентними сільничками, перечницями, соусницями

Як і раніше в тренді флористичний дизайн. Дуже актуальні непомітні польові квіти — волошки, ромашки…

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Фактура посуду теж стає ближчою до природи. Дуже ефектний вигляд мають рельєфні тарілки, піали, чашки…

Посуд, натхненний природою, створює відчуття затишку і комфорту. І воно дуже важливе для кожної людини.

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Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв'ю з дизайнеркою Катериною Таращук про оновлення інтер'єру.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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