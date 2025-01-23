Тренд в інтер’єрі — килими у відтінках природи: красиво і затишно
Інтер'єри стають дедалі більш персоналізованими. Килим може зробити ваш дім особливим і більш затишним.
У 2025 році модні відтінки, натхненні природою: м'які бежеві, як морський пісок, теплі коричневі, як каштан або жолудь, заспокійливі зелені, як літнє листя або мох, сіро-блакитні, як відтінки неба. Що стосується візерунків, у тренді абстракція і геометрія. Також актуальний флористичний дизайн. Поза часом і модою килими зі східними орнаментами.
До слова, не обов'язково купувати новий килим. Можливо, ви щасливий володар вінтажного? Тоді подумайте, як краще вписати такий скарб в інтер'єр.
До речі, повертається мода на килими на стінах. Проте є один важливий нюанс, який варто враховувати. Килим доречний на стіні, якщо його можна назвати арт-об'єктом, тобто його можна порівняти з картиною.
Особливо цінуються килими ручної роботи. Такі речі, зазвичай, створюються в єдиному екземплярі.
До речі, крім килимів зараз актуальні й килимові доріжки. Вони теж створюють у будинку відчуття затишку.
Нагадаємо про те, що в моді також свічки з ароматами природи.
Фото з альбому Ольги Сметанської46
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