Тренд в інтер’єрі — килими у відтінках природи: красиво і затишно

Інтер'єри стають дедалі більш персоналізованими. Килим може зробити ваш дім особливим і більш затишним.

У 2025 році модні відтінки, натхненні природою: м'які бежеві, як морський пісок, теплі коричневі, як каштан або жолудь, заспокійливі зелені, як літнє листя або мох, сіро-блакитні, як відтінки неба. Що стосується візерунків, у тренді абстракція і геометрія. Також актуальний флористичний дизайн. Поза часом і модою килими зі східними орнаментами.

ВІДЕО ДНЯ

До слова, не обов'язково купувати новий килим. Можливо, ви щасливий володар вінтажного? Тоді подумайте, як краще вписати такий скарб в інтер'єр.

До речі, повертається мода на килими на стінах. Проте є один важливий нюанс, який варто враховувати. Килим доречний на стіні, якщо його можна назвати арт-об'єктом, тобто його можна порівняти з картиною.

РЕКЛАМА

Особливо цінуються килими ручної роботи. Такі речі, зазвичай, створюються в єдиному екземплярі.

До речі, крім килимів зараз актуальні й килимові доріжки. Вони теж створюють у будинку відчуття затишку.

РЕКЛАМА

Нагадаємо про те, що в моді також свічки з ароматами природи.

Фото з альбому Ольги Сметанської

РЕКЛАМА

46

Читайте нас у Facebook