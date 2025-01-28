Популярна телеведуча та акторка Леся Нікітюк, яка нещодавно повідомила, що виходить заміж, вагітна первістком, інформує ТСН з посиланням на джерела.

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Так, про майбутнє поповнення в родині акторки заговорили тоді, коли вона оголосила, що припиняє вести одне з розважальних шоу, яке вела з 2018 року. Ці чутки виявилися правдивими. 37-річна Нікітюк нині дійсно вагітна первістком. Сама ж телеведуча поки не коментує цю новину.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Нікітюк спровокувала своїх шанувальників. На сторінці у соціальній мережі Леся виклала світлину, на якій позує оголеною у прозорому глемпінгу у Карпатах. З його вікон відкривається неймовірний краєвид на гори. Шанувальники ведучої оцінили світлину Лесі, зауваживши, що нічого відвертого на ній не побачили.

Також Нікітюк виклала світлину зі свого минулого, надавши привід для веселих коментарів. Фото зроблено у 2005 році, коли Леся жила у Хмельницькому та не була відомою — дівчина вмостилася на дереві з мобільним телефоном у руках. Мережа відразу зреагувала на фото Лесі у коментарях.

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Фото з Instagram Лесі Нікітюк

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