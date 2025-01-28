Близнюкам — важливий професійний шанс, а Дівам — позитив від облаштування власного дому: гороскоп на 29 січня

Астрологи, які раніше назвали п'ять знаків Зодіаку, які мають підприємництво — «у крові», склали прогноз на 29 січня для всіх знаків Зодіаку. На їхню думку, цей день буде складним, але, якщо бути обережним, небезпек, які він несе, можна уникнути, інформує ТСН.

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Козеріг

Козерогам не варто брати на себе підвищені професійні зобов'язання, оскільки переробити всю роботу цього дня все одно не вдасться.

Водолій

Водоліям потрібно знайти собі просте заняття, яке допоможе нейтралізувати дратівливість, яка докучатиме цього дня. Інакше сварок не уникнути.

Риби

Рибам варто поберегтися і відмовитися навіть від побутових турбот, тому що перевтома несприятливо позначиться на вашому здоров'ї.

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Овен

Овнам не варто слухати плітки. Не потрібно ставати передавальною ланкою у їхньому поширенні, оскільки людина, якої вони стосуються, дуже переживає через них.

Телець

Тельцям потрібно зосередитися на рутинних справах і не братися за важливі справи, від яких залежить кар'єра, оскільки є великий шанс провалити їх.

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Близнюки

Близнюкам потрібно постаратися не прогаяти важливий професійний шанс, який з'явиться цього дня. Такі подарунки долі трапляються нечасто.

Рак

Ракам не варто розповідати новини про важливі чи особисті зміни, які мають відбутися в їхньому житті. Інакше, оточуючі можуть наврочити.

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Лев

Левам потрібно перенести спробу поговорити з близькою людиною про майбутнє стосунків на інший час, оскільки цього дня вона, швидше за все, буде невдалою.

Діва

Щоб відволіктися від негативних думок, потрібно зайнятися облаштуванням власного будинку. Це заняття може заспокоїти та налаштувати на позитив.

Терези

Терезам варто утриматися від зайвих витрат, тому що покупки, зроблені в цей час, виявляться невдалими і залишать по собі самі лише жаль.

Скорпіон

Скорпіони можуть відчути дратівливість, спричинену втомою. Щоб позбавитися її, потрібно приділити достатньо часу відпочинку.

Стрілець

Стрільцям краще присвятити час прибиранню в будинку. Воно дозволить позбутися не тільки бруду та сміття, а й негативної енергетики.

Як писали «ФАКТИ», раніше тарологи склали прогноз на 29 січня 2025 року для всіх знаків Зодіаку.

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