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«Зірка» та надія для Овнів, «Сонце» та успіх для Львів, «Маг» та сила для Водоліїв: прогноз карт Таро на 29 січня

19:23 28 січня 2025
Таро-прогноз на 29 січня 2025 року&nbsp;— Прогноз тарологів

Фахівці з гадання на картах Таро склали прогноз на 29 січня для всіх знаків Зодіаку. Карти обіцяють день, сповнений як можливостей, так і випробувань, пише slovofraza.com.

Козеріг — Трійка Кубків
Козерогів чекає день радості та приємних зустрічей. Їм потрібно розслабитися та дозволити собі трохи відпочити та відпустити напругу.

Водолій — Маг
Водоліїв чекає день прояву сили та впливу. Їм треба діяти сміливо та рішуче, і пам'ятати, що успіх потребує наполегливості.

Риби — П'ятірка Жезлів
Риби зіткнутися з внутрішніми та зовнішніми конфліктами. Їм необхідно набратися терпіння та постаратися вирішувати питання мирним шляхом.

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Овен — Зірка
Овнів чекає надія та натхнення. Їм не варто поспішати і потрібно ретельно обмірковувати свої кроки, а також не піддаватися негативним думкам.

Телець — Суд
У Тельців з'явиться можливість виправлення помилок та відновлення гармонії у стосунках. Їм не треба боятися визнати свої помилки і зробити крок назустріч примиренню.

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Близнюки — Дев'ятка Кубків
Близнюків чекає виконання бажань та вдалий збіг обставин. Їм не варто боятися виявляти ініціативу та рухатися вперед.

Рак — Вісімка Жезлів
На Раків чекають несподівані зміни, які вимагатимуть швидкості реакції та готовності до дій. Важливо уважно аналізувати ситуацію.

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Лев — Сонце
Левів чекає радість та успіх. Їм важливо не втрачати зв'язок із реальністю і чітко розуміти, які цілі справді важливі для них.

Діва — Двійка Мечів
Діви зіткнуться з внутрішніми сумнівами та дилемами. Їм доведеться ухвалювати рішення, яке може виявитися непростим.

Терези — Трійка Жезлів
Терезам потрібно бути обережними у своїх вчинках і виявити більше гнучкості у спілкуванні з оточуючими, щоб уникнути розбіжностей.

Скорпіон — Дев'ятка Денаріїв
Скорпіонів чекає стабільність та впевненість у завтрашньому дні. Їм не варто забувати про подяку та продовжувати рухатися вперед, щоб зберегти досягнуте.

Стрілець — Верховна Жриця
Стрільцям потрібно прислухатися до інтуїції та внутрішнього голосу. Можливі ситуації, які вимагатимуть від них обачності та зважених рішень.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали п'ять знаків зодіаку, у яких підприємництво — «у крові».

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