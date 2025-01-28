Астрологи, аналізуючи риси людей, які народилися під тим чи іншим знаком зодіаку, періодично складають «рейтинги». То перелічують представників зодіакального кола, яким завжди щастить, то називають знаки із найсильнішою аурою, які можуть подалати будь-які перешкоди.

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А Ukr.Media називає п'ятірку знаків «з підприємництвом в крові», яким краще за інших вдається керувати бізнесом.

Телець

Гороскоп для Тельців відзначає таки риси характеру знака, як практичність, надійність та наполегливість. Саме вони допомогають Тельцям почуватися «на висоті» в кріслі керівника та наполегливо працювати для досягнення мети. Один із таких відомих Тельців — Марк Цукерберг. Американський програміст та підприємець заснував компанію Meta та був розробником соціальної мережі Facebook.

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Лев

Гороскоп для Левів відзначає таки риси знаку, як організаторські здібності, безумовне лідерство та креативність. Леви вміють гуртувати навколо себе людей та правильно організовувати їхню роботу. Приклад — Дженніфер Лопес. Американська акторка, співачка, танцюристка, модельєрка, продюсерка та підприємиця за підсумками 2019 року перебувала на 7-му місці рейтингу Forbes серед найбільш високооплачуваних акторів.

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Скорпіон

Гороскоп для Скорпіонів виокремлює таки риси знаку, як рішучість, стратегічне мисленням та пристрасним ставленням до своїх справ. Скорпіони, які щось поставили собі за мету, в жодному разі не звернуть з обраного шляху. Приклад — Білл Гейтс, американський бізнесмен, інвестор, письменник, філантроп, засновник корпорації Майкрософт та співголова заснованого ним та дружиною Меліндою благочинного фонду.

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Козеріг

Гороскоп для Козерогів містить таки риси характеру знаку, як працьовитість, амбітність та дисципліна. Заради своїй амбіцій знак готовий добне працювати. Втім, він зазвичай дотримується балансу між роботою та особистим життям. Приклад — засновник Amazon.com Джефф Безос.

Водолій

Гороскоп для Водоліїв вказує на такі риси, як нестандартне мислення, завдяки чому знак може бути новатором в своїй сфері, розглядаючи наявні проблеми більш ширше, ніж інші знаки. Приклад — американська ведуча, акторка, продюсерка, журналістка, письменниця, мотиваційна ораторка, підприємиця та філантропка Опра Уінфрі.

Про те, на які знаки зодіаку у лютому очікує «грошовий дощ», читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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