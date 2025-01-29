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Україна

Працівників ТЦК хочуть саджати на 8 років: до Ради внесли законопроект

12:09 29 січня 2025
Рейд ТЦК

Як повідомляли «ФАКТИ», робота ТЦК неодноразово викликала невдоволення народних депутатів, які бажали уникнути порушень під час проведення мобілізації.

І ось групою парламентаріїв до Верховної Ради було внесено законопроект, яким пропонується карати працівників територіальних центрів комплектування.

Так, на сайті ВР України зареєстровано законопроект № 12442, яким пропонується запровадити кримінальне покарання за порушення під час проведення мобілізації і не лише. Під відповідальність у разі його ухвалення потраплять співробітники ТЦК та СП, а також ВЛК, яким пропонується встановлювати покарання у вигляді позбавлення волі.

Так, Кримінальний кодекс України пропонується доповнити статтями 3371 та 4262, згідно з якими:

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  • порушення проведення огляду для визнання придатності до військової служби — каратиметься позбавленням волі від 2 до 5, а у разі військового стану і до 8 років;
  • порушення військовослужбовцям порядку призову на військову службу у вигляді призову людини, яка не підлягає цьому, або незаконне звільнення того, хто підлягає призову, — загрожує строком від 3 до 6 років, а у військовий час до 8 років.

Також документом пропонується поширити дію статті 3685 Кримінального кодексу «Незаконне збагачення» на членів ВЛК.

Тим часом у деяких регіонах країни процвітає торгівля повістками, купівля якої за 1000 доларів дозволяє безперешкодно пересуватися містом протягом 6 днів.

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Фото Pixabay

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