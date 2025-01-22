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Суспільство та люди

Працівників ТЦК зобов’яжуть показувати обличчя і представлятися, а затримувати мають тільки поліцейські: нардепи хочуть змінити законодавство

17:21 22 січня 2025
Військові спілкуються з цивільним / Скриншот відео

Тривалі скандали за участю співробітників ТЦК спонукали нардепів зайнятися підготовкою змін до чинного законодавства. Причина тому — постійні порушення і те, що закон про посилення мобілізації, ухвалений Радою, не працює, як повинен працювати.

Про це у своєму Telegram-канал повідомив народний депутат України, член правоохоронного комітету ВР Олександр Бакумов.

За його словами, під час чергового засідання комітету нардепи дійшли висновку, що замість системи обліку, належного оповіщення, адміністративних постанов, штрафів, виконавчих проваджень та інших законних заходів для правопорушників — блокпости, перекриття міських доріг для всіх, бусифікація тощо.

За словами політика, попередніми пропозиціями комітету були розробка та внесення змін до законодавства щодо кримінальної відповідальності представників держави за порушення порядку призову громадян на військову службу. Також буде встановлено відповідальність лікарів — членів ЛКК за порушення порядку проведення медичного огляду, зокрема, визнання непридатними придатних осіб, і навпаки, придатними непридатних осіб.

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За результатами засідання вирішили, що уповноважені на здійснення мобілізаційних заходів особи повинні:

  • зняти балаклави;
  • на вимогу громадянина представлятися та пред'являти службове посвідчення;
  • не використовувати безпідставно спецзаходи, зокрема антитерористичні, розвідувальні тощо, маючи на меті виконання мобілізаційних завдань.

«Такі речі спотворюють їхній законодавчий зміст, адже відсутня легальна мета застосування. Будь-які дії щодо обмеження прав і свобод громадян мають реалізовуватися поліцейськими на підставі закону. Комітети надішлють запити до міністерств, силових структур та правоохоронних органів, після отримання відповідей буде призначено засідання», — наголосив Олександр Бакумов.

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Раніше повідомляли про те, що в Україні виникла плутанина з уже заброньованими українцями.

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