Донька Примадонни Христина Орбакайте раптово заспівала разом з Філіпом Кіркоровим: що трапилося

Коли старша донька Алли Пугачової Христина Орбакайте заспівала вперше англійською мовою, багато хто з її шанувальників розцінили це як спробу знайти свою нову аудиторію за океаном.



І вже через деякий час отримали підтвердження цій думці, пише Telegram-канал SHOT.

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Адже Христина виступила у Нью-Йорку на одному з наймасштабніших і найдорожчих весільних майданчиків мегаполісу Da Mikele Illagio разом з четвертим чоловіком своєї мами Філіпом Кіркоровим на шикарному єврейському весіллі.

Філіп Бедросович виконав для публіки свої головні хіти російською мовою, а також заспівав азербайджанською та на івриті.

Христина Орбакайте привітала молодих російською та виступила для них кількома своїми піснями. Серед них і «Я не віддам тебе нікому», яку артистка спочатку співала дуетом з Авраамом Руссо. На заході відзначились й інші зірки.

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Так, на сцену піднімалися Ангеліна Каплан, Артур Амірян, а також відомий ізраїльський співак Іцик Орлєв. Ймовірно, домовитися і укласти контракти з артистами винуватці урочистостей змогли, заручившись підтримкою Олени Галушко, event-менеджера, яка займається організацією заходів такого рівня.

Що ж до Кіркорова та Орбакайте, то це не перший їхній «спільний» вихід останнім часом. Нещодавно колишні родичі засвітилися разом на одній сцені в Арабських Еміратах. Артисти прилетіли до спекотного Дубаю, щоб виступити на закритому заході. При цьому тоді разом із Христиною співав ще й Авраам Руссо. Ймовірно, за щедрий гонорар співачка погодилася забрати назад слова про те, що не виступатиме з колегою.

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Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про дивні речі, які стали відбуватись на могилі улюбленця Алли Пугачової. А Максим Галкін намагався виконати пісні голосом Примадонни.



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