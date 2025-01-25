Христина Орбкайте заспівала англійською і показала, як Аллу Пугачову приймали до «чорнобильскої сім’ї»

Співачка Христина Орбакайте, за виховання якої «відзначили» її маму Аллу Пугачову, несподівано заспівала англійською.

«Люблю експериментувати», — написала вона у соціальній мережі.

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З урахуванням того, що Христині заважають проводити концерти у себе на батьківщині, таке рішення може виявитися цілком доречним.

Також Христина показала фрагмент з унікального концерту «Зустрічі в Чорнобилі», який було записано у 1986 році.

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Концерт відбувся невдовзі після страшної аварії на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року. Після цієї катастрофи Пугачова стала одним із ініціаторів проведення благодійного концерту «Рахунок 904» у СК «Олімпійський» у Москві. Усі зібрані тоді кошти були надіслані постраждалим та ліквідаторам аварії.

Через кілька місяців співачка сама вирушила до селища Зелений мис біля Прип'яті. На концерт прийшло дев'ять тисяч ліквідаторів катастрофи.

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«Простий народ просив: «Нам би апельсинів сюди. Алкоголь, бо він виводить ці стронції. І Пугачову''. Тож я в цьому подарунковому наборі була», — розповідала Пугачова на ток-шоу Андрія Малахова «Нехай говорять».

Також нагадаємо, як Примадонна стала «жінкою всього їжиття» для путініста філіпа кіркорова.

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Фото instagram.com/orbakaite_k/

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