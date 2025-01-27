Модна зірка навіть після смерті: на могилі улюбленця Алли Пугачової стали відбуватися незвичні речі

Більше року тому на місці останнього упокою естрадного співака, танцівника та хореографа Бориса Мойсеева встановили величний пам'ятник. Як відомо, саме «жінка, яка співає» взяла на себе чималу частину витрат, пов'язаних із похороном друга. Саме «жінка, яка співає» взяла на себе чималу частину витрат, пов'язаних із похороном друга.

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Виконавець хіта «Блакитний місяць» помер 27 вересня 2022 року у своїй московській квартирі, де його бездиханне тіло на ранок виявив близький друг та арт-директор в одній особі Сергій Горох. На жаль, музикант і танцівник так і не оговтався від кількох інсультів, перший із яких стався ще 2010 року. Тоді у Бориса Мойсеєва перестала працювати права рука та виникли проблеми з промовою. Останні роки життя епатажна знаменитість провела у себе вдома, не прагнучи контакту з навколишнім світом. Єдиною колегою з цеху, з якою легендарний шоумен підтримував спілкування аж до самої смерті, була Примадонна. За рік до трагічного кінця Мойсеєв навіть відзначився на ювілеї Алли Пугачової.

Доклала артистка руку і до встановлення пам'ятника на могилі хореографа. Триметровий бронзовий монумент примудрилися розкритикувати в пух і прав незабаром після відкриття. Мовляв, незважаючи на всі старання скульптора, у персонажі, що розмахує руками, визнати коханого Бориса вдалося небагатьом.

Але нещодавно шанувальники Мойсеєва здобули несподіваний подарунок. Як з'ясувалося, на могилі їхнього улюбленця твориться незвичайне. Хтось почав наряджати нарядили артиста в шарф та рукавиці.

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Проте цей зворушливий жест справив сильне враження на фанів покійної зірки.

«Модна зірка навіть після смерті»; «Які ж молодці люди! Боря дивиться на все це пишнота з небес і радіє!»; «Краса. Тепер ще тепліше за Бореньку», — висловилися коментатори в соцмережах.

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Своєю чергою Максим Галкін розповів, як колись Мойсеєв «тікав» від Алли Пугачової.

Дісталося і самій Аллі Борисівні.

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Крім того, в Мережі згадали, як Примадонна свого часу виступала в Києві.

При цьому артистка отримала днями і чимало приємних відгуків: шанувальники заявили, що після виконання нею пісень їх не може виконувати ніхто інший.

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