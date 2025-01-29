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Світ

Разом не тільки в радості: Кейт і Вільям зустрілися з колишніми в’язнями Освенціму

13:22 29 січня 2025
Майбутні монархи на зустрічі

Після оголошення про ремісію після хвороби принцеса Кейт Міддлтон вирішила у повному обсязі відновити свій робочий графік, і не тільки відпочивати в Альпах, а й проводити всі заплановані зустрічі.

Тому, незважаючи на слова чоловіка про те, що від деяких заходів варто утриматися, Кейт відповіла, що життя складається не тільки із веселих епізодів, і наполягла на тому, щоб бути присутньою на зустрічі з колишніми в'язнями концтабору Освенцім у лондонській резиденції Гілдхолл, пишуть зарубіжні ЗМІ.

Для виходу вона віддала перевагу чорному образу, який вона доповнила намистом. Принц Вільям віддав перевагу темно-синьому костюму і синій краватці. Принцеса обнялася з 89-річним Стівеном Френком та 87-річною Івонн Бернстайн і зробила з ними фото.

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Зазначимо, що 9 вересня принцеса заявила, що завершила курс лікування. Вона назвала останні дев'ять місяців неймовірно важким часом. Кейт Міддлтон повідомила, що тепер зосередилася на тому, щоб у неї якнайдовше тривала ремісія. А 14 січня Кейт Міддлтон відвідала лікарню Royal Marsden, де проходила лікування протягом 2024 року. 43-річна принцеса Уельська офіційно оголосила про ремісію. Вона також поспілкувалася з медичним персоналом та пацієнтами.

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І певно, закон карми спрацював, адже невдовзі Кейт отримала пропозицію, від якою неможливо відмовитись!

Фото The Sun

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