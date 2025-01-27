Меган Маркл буде дуже розлючена: Кейт Міддлтон отримала пропозицію, від якої неможливо відмовитися

Схоже, що дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон отримала можливість відповісти на удар, який свого часу їй завдала майбутня дружина принца Гаррі Меган Маркл.

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Зокрема, до принцеси Кейт особисто звернулася головна редакторка американського Vogue Анна Вінтур з повідомленням, що вона, найвпливовіша жінка в модній індустрії, хоче розмістити фото принцеси на обкладинках журналу по всьому світу. Про це пише Daily Mail.

До того ж, дружина принца Вільяма зможе сама запропонувати фотографа, а також відповідати за вибір одягу та вирішити, чи давати інтерв'ю. Це просто безпрецедентна щедрість, зазначає видання.

Принцеса вже з'являлася на обкладинці Vogue — у червні 2016 року на честь 100-річного ювілею британської версії журналу.

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«Кейт пройшла довгий шлях із тієї першої обкладинки. Вона не просто світова ікона моди — її хоробра боротьба з раком і виховання трьох маленьких дітей на очах у громадськості роблять її взірцем для наслідування мільйонів. Її історія могла б надихнути багатьох жінок, які проходять через те саме, що й вона. Вона може вибрати, на обкладинках яких країн з'явитися, але Великобританія та США є обов'язковими», — поділилося джерело видання.

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Особливої пікантності ситуації додає той факт, що у вересні 2019 року Меган Маркл стала запрошеним редактором британської версії Vogue. А вже через рік стався «мегзит»: Меган і Гаррі залишили Сполучене Королівство і перестали бути працюючими членами королівської родини.

З того часу про обкладинку «Біблії моди» герцогиня Сассекська може лише мріяти.

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У той час, як Кейт підкорює ті вершини, до яких не кожен може навіть наблизитись, її чоловік принц Вільям напроти стає ближчим до звичайного життя. Так, днями принц Вільям відправився з Лондона до Ліверпуля, де мав виступати на кількох заходах, на поїзді Avanti West Coast. Пасажири та персонал були приголомшені, побачивши майбутнього короля, який сидів у вагоні першого класу.

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