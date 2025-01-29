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Шоу-бізнес

«Проходимо певні трансформації»: відома співачка відверто розповіла про кризу у шлюбі

21:31 29 січня 2025
Тарас Тополя з дружиною Оленою та дітьми

Українська співачка, композиторка та авторка пісень Олена Тополя, яка раніше мала псевдонім Alyosha, відверто розповіла про те, які в неї зараз стосунки з чоловіком — музикантом Тарасом Тополею. На початку повномасштабного вторгнення рф артистка з трьома дітьми виїхала до США, а чоловік знаходився в Україні. Відповідно, це вплинуло на стосунки. Коли ж Олена повернулась до Києва, все, за її словами, стало на свої місця.

«Ми з Тарасом проходимо певні трансформації, я відкинула стереотипні думки про те, якою має бути дружина, дала більше часу для себе, — розповідає Олена. — Я вже не сприймаю себе як дружину, котра постійно займається господарством, а чоловік служить. Я пояснила, що виконуватиму все, що можу. Втім, наразі мені потрібен час для себе. Мені хочеться бути гарною, здоровою, психологічно врівноваженою жінкою в гармонії з усім. Мій чоловік цінує, коли дружина така».

Олена Тополя додала, що бачить, як змінився і її чоловік Тарас — лідер гурту «Антитіла». Тепер, додає вона, він сміливо заявляє про свої бажання та бачення ситуацій.

«В ньому я бачу проявлення емоцій, заявки про себе, его. Він почав заявляти про свої бажання», — пояснила Олена.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що Олена Тополя вразила сумою грошей, які витратили на її участь у «Євробаченні».

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