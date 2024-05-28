Олена Тополя вразила сумою, яку витратили на її участь у «Євробаченні»

Співачка Олена Тополя, яка відмовилась від псевдоніму на користь справжнього імені, вразила сумою, яку витратили на її участь у «Євробаченні». Вона представляла Україну на конкурсі з піснею «Sweet People» в 2010 році й посіла десяте місце.

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За словами співачки, тоді вона не очікувала, що виграє національний відбір. Проте до підготовки поставилась дуже відповідально. Каже, що загалом участь у конкурсі обійшлася приблизно в 400 тисяч доларів.

«Загалом, ця поїздка вилилася в понад 400 тисяч доларів, тому що це Норвегія, Осло, дуже багато напрямків, які були створені під наш виступ. Це все дуже багато забрало грошей», — розповіла Олена в інтерв’ю Славі Дьоміну в програмі «Муз тренд».

За її словами, тоді вони з продюсером Вадимом Лисицею позичали ті гроші. Більшу частину коштів їм «пробачили». Це була «велика компанія добрих людей». Яка саме, Олена не розкрила. Зараз співачка каже, що не поїхала б ще раз на конкурс.

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До речі, Тіна Кароль натякнула, що не проти знову поїхати на конкурс, хоча їй довелося свого часу відробляти велмчезний кредит.

Нагадаємо, цьогоріч на «Євробаченні» в Мальме переміг небінарний співак Немо зі Швейцарії. Україну представляли Аlyona Аlyona та Jerry Heil, які посіли третє місце.

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Фото: instagram.com/alyoshasinger

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