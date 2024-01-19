З новим ім’ям та новим партнером: OLENA TOPOLIA заспівала з відомим італійським співаком

Співачка Олена Тополя, дружина фронтмена гурту «Антитіла», яка після зміни псевдоніму тепер виступає під ім’ям OLENA TOPOLIA, вразила новою роботою. Вона випустила пісню та кліп «Розбити Вавилон» з відомим італійським виконавцем Fabio De Vincente. Він спеціально приїхав до до України, щоб разом з Оленою презентувати нову роботу.

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Музичним продюсером пісні став «Vicio» Luca Vicini — басист відомого гурту Subsonica. Також над зведенням треку працював лауреат Grammy — Giovanni Versari.

Пісня була написана у 2020 році, коли італійський співак переживав непростий період в особистому та професійному житті. Проте залишалася недописаною і просто лежала у столі.

У 2023 році він відчув, що сенси, закладені в композиції, дуже резонують з подіями, які зараз відбуваються в Україні, яка кожен день мужньо протистоїть силам зла. Тому він вирішив запропонувати співпрацю саме українській співачці.

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«Я написав Олені, бо знав її артистичну цінність і відчував, що вона дуже близька до мого творчого стилю. Між нами одразу виникла миттєва людська та художня синтонія. Ми говоримо однією мовою душі, незважаючи на різні географічні походження та життєвий досвід. Цей дует виявився ідеальним у своїй глибині, чуттєвості, смаку та взаєморозумінні», — зазначив Фабіо.

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Олена дописала мелодію та слова приспіву українською.

«Зміст пісні мені здався дуже важливим і близьким. Він спонукає задуматися про духовні речі, які криються в душі, підсвідомості, у найкращих проявах людяності. У приспівах я метафорично противажила егоїстичні прояви, символом яких є Вавілонська вежа, іншій стороні — душі людини. Якщо ваша „башта“ збудована — розбийте її, бо саме там ваша душа полонена, заплющте очі та вуха — у цьому стані безпосереднього відношення простору та часу відкриваються духовні знання», — коментує артистка.

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Кліп до пісні знімали в Нью-Йорку під керівництвом американського режисера Chris Andrade. За сюжетом герой Fabio перебуває у вирі різноманітних емоцій та в стані глибокого внутрішнього страждання. Не маючи змоги знайти спокій, він блукає містом у спогадах і бореться з внутрішніми демонами. На шляху цієї подорожі з’являється Олена Тополя, яка є його внутрішнім голосом, щоби показати шлях до його свідомої доброї частини. Вона веде героя до світлого майбутнього та кращого життя.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Олена з трьома дітьми певний час мешкала в США. Проте влітку цього року вона вирішила повернутися до України. Співачка змінила творчий псевдонім та продовжує свою кар’єру під новим ім’ям.

Раніше співачка випустила з артистом Emigrant спільну роботу «Сила України».

Фото: OLENA TOPOLIA

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