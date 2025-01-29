«Зоряна» подібність: з ким зі знаменитостей ви народились під одним знаком зодіаку, і що це означає

Добігає середини тиждень, під час якого на представників деяких знаків зодіаку чекають удача та успіх, а інші відчують у собі потужну енергію.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас впливати на людей продовжують й інші чинники та «тенденції». Один з них проявляється в тому, з ким зі знаменитостей ви народилися в тому самому сузір'ї. Про це пише індійський астрологічний сайт.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Знаменитості: Алессандра Амбросіо, Вікторія Бекхем, Різ Уізерспун, Леді Гага, Крістін Стюарт, Сара Джессіка Паркер.

РЕКЛАМА

Характеристика: Овни — яскраві, ексцентричні, вміють привертати увагу. Навіть у чорному одязі вони виділяються з натовпу. Вони амбітні та працелюбні, але іноді сумніваються в собі, як, наприклад, Сара Джессіка Паркер чи Кіра Найтлі. Проте їхні зусилля завжди винагороджуються. Овни успішно поєднують кар'єру та сім'ю, що підтверджують Міранда Керр та Вікторія Бекхем.

Телець (20 квітня — 20 травня)

РЕКЛАМА

Знаменитості: Меган Фокс, Пенелопа Крус, Джессіка Альба, Одрі Хепберн, Летиція Каста.

Характеристика: Тельці випромінюють жіночність та м'якість, але за цим криється сила та рішучість. Вони знають, чого хочуть, і готові захищати свою думку. Наприклад, Пенелопа Крус та Меган Фокс завжди впевнені у своїх словах. При цьому вони цінують сім'ю та здатні заради близьких на багато речей.

РЕКЛАМА

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Знаменитості: Анджеліна Джолі, Наомі Кемпбелл, Ніколь Кідман, Хайді Клум, Мерілін Монро.

Характеристика: Близнюки — загадкові натури, схильні до змін. Їхня непередбачуваність — частина їхньої чарівності. Анджеліна Джолі, наприклад, змогла перетворитися з бунтарки на багатодітну матір та посла доброї волі. Жінки-Близнюки надихають оточення навіть у важкі часи, як це роблять Христина Орбакайте та Наталі Портман.

Рак (22 червня — 22 липня)

Знаменитості: Меріл Стріп, Лів Тайлер, Жізель Бюндхен, Ніколь Шерзінгер.

Характеристика: Раки — найбільш домашні та сімейні представники зодіакального кола. Для них кар'єра часто поступається місцем сімейним цінностям. Наприклад, Лів Тайлер та Жизель Бюндхен залишили кар'єру заради дітей. Вони скромні та рідко стають учасниками скандалів, зберігаючи репутацію ніжних та турботливих натур.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Знаменитості: Дженніфер Лопес, Мадонна, Шарліз Терон, Коко Шанель, Селена Гомес.

Характеристика: Леви — справжні королеви, які вміють піднести себе. Вони стійко переносять труднощі, завжди виглядають на висоті та надихають оточення. Незважаючи на блиск, вони залишаються теплими та дбайливими з близькими, як Дженніфер Лопес та Мадонна.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Знаменитості: Софі Лорен, Бейонсе, Сальма Хайєк, Камерон Діаз, Клаудія Шіффер.

Характеристика: Діви люблять порядок і прагнуть досконалості. Попри відповідальність та працьовитість, вони рідко шукають лідерства. Наприклад, Бейонсе, маючи величезний талант, досягла успіху завдяки підтримці чоловіка. Діви цінують скромність, як Сальма Хайєк та Блейк Лайвлі.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Знаменитості: Моніка Беллуччі, Кейт Уінслет, Гвінет Пелтроу, Бріджіт Бардо, Алісія Сільверстоун.

Характеристика: Терези мають неймовірну енергетику і магнетизм. За їхнім спокійним зовнішнім виглядом часто ховаються глибокі переживання. Терези — майстри дружби. Наприклад, Кейт Уінслет зберігає теплі стосунки з Леонардо Ді Капріо з часів «Титаніка».

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Знаменитості: Джулія Робертс, Скарлетт Йоханссон, Енн Хетеуей, Кеті Перрі.

Характеристика: Скорпіони — пристрасні та привабливі, вони завжди у центрі уваги. Їхня емоційність іноді призводить до спалахів, але вони вміють визнавати помилки і будувати міцні стосунки. Скарлетт Йоханссон та Джулія Робертс — приклад справжньої привабливості та жіночності.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Знаменитості: Брітні Спірс, Тейлор Свіфт, Мілла Йовович, Кім Бейсінгер.

Характеристика: Стрільці — енергійні оптимісти, які ніколи не сумують. Вони легко починають все з нуля та надихають інших на зміни. Наприклад, Брітні Спірс змогла подолати труднощі та повернутися до слави.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Знаменитості: Карла Бруні-Саркозі, актори Марлен Дітріх, Ентоні Гопкінс, Ванесса Параді, Мел Гібсон, Кейт Мосс, Ніколас Кейдж, Сієнна Міллер і Адріано Челентано.

Характеристика: Козороги — прагматичні та цілеспрямовані. Вони вміють добиватися свого і часто стають успішним подружжям впливових людей, як Мішель Обама. Навіть у складних умовах Козороги зберігають самовладання та впевнено йдуть до своєї мети.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Знаменитості: Дженніфер Еністон, Шакіра, Опра Вінфрі, Крістіна Річчі.

Характеристика: Водолії — товариські та інтелігентні особи, які діляться позитивом з оточенням. Вони активно займаються благодійністю і завжди готові допомогти, як Шакіра та Опра Вінфрі.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Знаменитості: Ріанна, Орнелла Муті, Єва Мендес, Дрю Беррімор.

Характеристика: Риби — мрійливі та романтичні. Вони часто здаються крихкими, але всередині вони мають величезну силу. Наталія Водянова, наприклад, поєднує кар'єру моделі з благодійною діяльністю. Риби надихають своєю добротою та ніжністю.

Раніше «ФАКТИ» писали, як у 2025 році розбагатіти різним знакам зодіаку.

212

Читайте нас у Facebook