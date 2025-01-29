Україні у лютому загрожує дефіцит газу, а з ним і зростання тарифу: експерт попередив про проблеми
Поки прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вимагає від України відновлення транзиту російського газу, вітчизняні споживачі «блакитного палива» можуть зіткнутися з його дефіцитом уже у лютому. Так, зараз підземні газові сховища заповнені трохи більш ніж на 10%. Про це у своєму телеграм-каналі пише голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко.
За його словами, Україна має величезні проблеми з газом — таких мінімальних запасів газу в підземних сховищах (ПСГ), мабуть, ніколи не було. Сховища поступово підходять до рівня наповненості 10%, коли проєктна можливість відбору газу впаде до 60 млн кубометрів на добу.
За словами Попенка, це означає, що ми не зможемо задовольнити попит на газ за рахунок видобутку та ПСГ і потрібно буде екстрено його імпортувати.
«Вже зараз середнє споживання газу становить 110 млн кубометрів на добу. 52 млн на добу дає видобуток, решта (58 млн кубів) має надати ПСГ та/або імпорт. Але якщо температура впаде до мінусів, то споживання зросте до 140−150 млн кубів на добу, а сховища вже не зможуть у проєктних режимах видати 90−100 млн кубометрів. І в цьому випадку знадобиться імпорт у значних обсягах і за будь-яку ціну», — вважає Олег Попенко.
Як пише експерт, «Нафтогаз» уже зрозумів, що газу в ПСГ критично мало, тому з лютого почне імпорт «блакитного палива», але якщо влітку газ можна було купувати по 300−350 доларів за 1000 кубометрів, то сьогодні це буде 500−550 доларів.
«Такий дорогий імпортний газ може бути використаний як ще один аргумент на користь необхідності підвищення тарифу на природний газ. Але рано чи пізно ми до цього й так прийдемо», — наголосив у коментарі «ФАКТАМ» Олег Попенко.
Нагадаємо, на сьогодні в Україні діє ухвалений у 2022 році мораторій на зростання тарифів на газ та опалення до кінця воєнного стану та 6 місяців після його закінчення. У разі, якщо мораторій буде скасовано, тариф на газ в Україні може зрости від 12 до 17 гривень за 1000 кубометрів.
Фото Pixabay94
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