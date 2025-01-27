Шантажує ЄС: Угорщина вимагає відновити транзит газу через Україну

Угорщина хоче, щоб Європейський Союз переконав Україну відновити транзит газу з росії до Європи, заявив прем’єр-міністр Віктор Орбан, сигналізуючи про жорсткі дебати, оскільки ЄС прагне продовжити свої санкції проти рф. Він додав, що Угорщина ще не вирішила, чи підтримувати продовження санкцій, пише Reuters. Раніше «ФАКТИ» писали про скандальну заяву угорського політика про те, що українці його дратують.

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Орбан, чий уряд підтримує більш тісні економічні та політичні відносини з москвою, ніж інші країни ЄС, давно критикує санкції, от і цього разу він заявив, що вони завдають фінансової шкоди Угорщині на 19 мільярдів євро. При цьому він не сказав, як у його уряді розрахували цю цифру.

Санкції, які планується продовжити, включають усі секторальні заборони на торгівлю, а також заходи, які знерухомили активи центрального банку росії. Дипломат ЄС сказав, що це буде «катастрофа», якщо одностайності не вдасться досягти, і це створить проблеми з країнами Великої семи (G7), оскільки заморожені активи використовуються як забезпечення кредиту G7 на 50 мільярдів доларів для допомоги Україні.

«Зараз на порядку денному стоїть питання про продовження санкцій, і я натис на гальма і попросив лідерів ЄС зрозуміти, що так тривати не може, — сказав Орбан. — Це недобре, що ми платимо ціну допомоги Україні… а вона створює нам проблеми. Ми просимо ЄС переконати Україну відновити транзит газу».

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У той час як країни Західної Європи досягли прогресу у відлученні від російської енергії, Угорщина, яка не має виходу до моря, отримує близько 80% газу та більшу частину сирої нафти з росії. Російський газ до Угорщини надходить через трубопровід «Турецький потік» через Сербію, а минулого року країна не імпортувала газ через Україну. ЄС призупинив виділення мільярдів євро для Будапешта через побоювання, що Орбан зашкодив демократичним системам стримувань і противаг.

Зазначимо, що глава уряду Угорщини — давній противник санкційного режиму ЄС щодо росії. На думку Орбана, 15 раундів санкцій завдають шкоди європейській економіці й ніяк не впливають на хід війни росії проти України.

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Раніше повідомлялося, чому заборона транзиту нафти компанії «Лукойл» викликала вкрай нервову реакцію влади Угорщини.

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